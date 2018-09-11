Çentik gizleme özelliği opsiyonelmiş!

Google, Android 9.0 Pie sürümü ile notch gizleme özelliğini sisteme eklemişti. Bazı telefon üreticileri bu özellik sayesinde telefonlarındaki çıkıntılı bölümü gizleyebiliyordu. Ancak Nokia 6.1 Plus‘ın satışa sunulması ile bu özelliğin Android One kapsamında üretilen telefonlardan kaldırıldığı iddia edilmişti.

Nokia 6.1 Plus’ta yer almayan notch gizlemenin, diğer Android One telefonlarında da bu özelliğin olmayacağının sinyallerini vermişti. Ancak bugün Google cephesinden yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

Ağustos ayı Android güvenlik güncellemesi ile kaldırılan notch gizleme özelliğinin ilk etapta Google tarafından kaldırıldığı düşünülmüştü. Ancak Google cephesi bugün yaptığı açıklama ile; notch gizleme özelliğinin opsiyonel olduğunu ve 3. parti telefon üreticilerin bu özelliği kullanabileceğini belirtti.

Yani notch gizleme Google tarafından değil 3. parti telefon üreticileri tarafından kaldırılmış. Büyük tepki toplayan bu özelliğin kaldırılması, üreticilerin olumsuz tepkilere maruz kalmasına neden olmuştu. Google’ın bu açıklamasının ardından muhtemelen notch gizleme özelliği kaldırılan telefonlara bu özellik güncellemeler ile tekrardan gelecektir.

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