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Çentik konusu tarih olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Ağustos ayının ilk haftasında Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte Galaxy Note 20 ailesini tanıtacak olan Samsung, bir de yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 ile karşımıza çıkacak.

Çentik konusu tarih olacak

İlk modelde yapılan hatalardan ders alacak olan Samsung, yeni model ile daha fazla kullanım alanı sunacak.

Telefonda 7.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alacak. 7.7 inç büyüklüğündeki bu ekran 120 Hz tazelemeye sahip olacak. Katlandığında ise 6.23 inçlik bir ekran deneyimi sunacak olan telefon yine yanlamasına katlanıp açılacak.

Telefon, açıldığında 2213 x 1689 piksel çözünürlüğünde bir deneyim sunacak. Katlandığında ise 2267 x 819 çözünürlüğünde ekrana sahip olacak.

Hatırlayacağınız üzere ilk modelde açtığınızda kocaman bir çentik sizi karşılıyordu. Samsung’un bu yıl çentiği ortadan kaldıracağı ve ön kamerayı nokta şeklinde telefona konumlandıracağı söyleniyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus veya Exynos 995 yonga setinden alacak olan telefonda minimumda 12 GB RAM yer alacak. Batarya olarak ise telefonun 4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını olmasaydı bu modelin 1.700 dolar seviyesinde satışa sunulması bekleniyordu. Ancak salgından dolayı Samsung’un sadece 100 dolarlık bir indirim yapacağı ve bu modeli 1.880 dolardan satışa sunacağı söyleniyor.

Katlanabilir telefonları fiyatları muhtemelen 2-3 yıl daha bu seviyelerde olacak. Yaygınlaştıkça ve AR-GE masrafları düştükçe telefonların fiyatları da düşecek gibi görünüyor.

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