Çentikli tasarıma sahip LG Q9 geliyor

LG’nin bir süredir orta segmenti boşladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Çinli üreticilerin bu segmnetteki baskısı, bazı üreticilerin geri çekilmesine neden olmuştu. Aynı şekilde LG de orta seviyedeki model yelpazesini daraltan firmalar arasında.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin orta segmentteki yeni modeli ilk defa Eylül ayında ortaya çıkmıştı. LG Q9 ismiyle tanıtılacağı iddia edilen model, geçtiğimiz gün tüm hatlarıyla sızdırıldı.

Sızdırılan son bilgilere göre, LG orta segmentteki yeni modelinde Snapdragon 660 yona setini kullanacak. 4GB RAM’e yer verilecek olan cihazda 32GB ve 64GB’lık dahili depolama seçenekleri bulunacak.

LG Q9’da 19:9 en boy oranına sahip 6.1 inçlik çentikli bir ekran bulunacak. Telefonda son dönemin popüler teknolojilerinden biri olan ekran altı parmak izi okuyucusu özelliği ise yer almayacak. LG bunun yerine telefonun arkasına fiziksel bir parmak izi okuyucusu kullanmayı tercih etmiş.

LG’nin yeni modelinin 400 dolar civarında bir etiketle satışa sunulması bekleniyor. Açıkçası bu fiyat etiketinin orta seviye bir model için biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Keza bu paralara üst segment bir telefon almak pek de zor değil.

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