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Çentiksiz ekran giriş seviyesine indi: Samsung Galaxy M11 tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy M10'un halefi Samsung Galaxy M11'i sessiz sedasız duyurdu. Samsung Birleşik Arap Emirlikleri resmi sitesinde ortaya çıkan Samsung Galaxy M11, çerçevesiz ekranıyla ve üçlü kamera sistemiyle öne çıkıyor. Peki Samsung Galaxy M11 özellikleri neler?

Çentiksiz ekran giriş seviyesine indi: Samsung Galaxy M11 tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung Galaxy M11 Samsung tarafından tanıtılması beklenen bir modeldi. Samsung Galaxy M10'u ülkemizde de satışa çıkartan Samsung'un bir süredir bu modeli revize edeceği, Galaxy M11 adında yeni bir akıllı telefon tanıtacağı söyleniyordu. Nitekim, kimse onun sessiz sedasız duyurulacağını tahmin edemezdi. Samsung bugün hiçbir etkinlik düzenlemeden, Samsung Galaxy M11'i listeledi.

galaxy m11

SAMSUNG GALAXY M11 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M11'in özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekran hiçbir şekilde çentiğe sahip değil. Sadece ekranın sol üst köşesinde telefonun ön kamerasına ev sahipliği yapan bir kamera deliği var. Samsung Galaxy M11'in teknik kısmında ise giriş seviyesi bir işlemci olan Snapdragon 450 yer alıyor. Bu işlemciye modele göre değişen 3GB/GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Gelelim Galaxy M11'in kameralarına.

Galaxy M11 kamera

Galaxy M11'in arka tarafında bizleri üçlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Bu üçlü kamera kurulumunda ana kamera olarak görev yapan kamera, 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Ana kameraya 5 MP f/2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı lens ve yine f/2.4 diyafram değerine sahip 2MP 3D derinlik sensörü arkadaşlık ediyor. Üçlü kamera kurulumun hemen yanında parmak izi sensörü yer alıyor. Telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

SAMSUNG GALAXY M11 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

5.000 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapan Samsung Galaxy M11'in satışa sunulacağı tarih hakkında ne resmi sitede ne de başka bir kaynakta henüz bir bilgi yok. Galaxy M11'in Türkiye'de de satışa sunulması öngörülüyor.

Samsung Galaxy M11 Teknik Özellikler

  • 6,4 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde ekran
  • Snapdragon 450 işlemci
  • 3GB/4GB RAM
  • 32GB/64GB dahili depolama alanı
  • 13 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü
  • 8MP ön kamera
  • 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11. b/g/n desteği
  • Android 10 ve One UI 2.0 arayüzü
  • USB-Type C girişi
  • 5.000 mAh batarya
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