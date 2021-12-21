Çentiksiz iPhone yine olmadı

Son dönemde ekran altı kameraya sahip model sayısının artması Apple fanlarını da umutlandırdı. Özellikle de sızdırılan bazı raporlarda iPhone 14‘ün çentik olmadan gelebileceği iddiaları, teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Fakat bu iddialar kısa sürede asılsız çıkacak gibi görünüyor.

Apple iPhone X‘ten bu yana benzer bir tasarım çizgisinde ilerliyor. Sadece bu yıl çıkan iPhone 13 modellerinde oval hatlar yerine köşeli hatların ön planda olduğu bir tasarım çizgisi tercih edildi. Ön paneldeki çentikli ekran tasarımı ise biraz küçüldü.

Yıllardır Apple’ın çentiği küçülteceğine, hatta tamamen ortadan kaldıracağına ilişkin bazı söylentiler mevcut. Fakat Cupertino merkezli şirket henüz bu konuda herhangi bir adım atmış değil. Nitekim atacağa da pek benzemiyor.

Geçtiğimiz yıl yeni iPhone modellerinde çentik tasarımının küçüleceğine ilişkin çok kuvvetli söylentiler vardı. Fakat bunların hiç biri gerçek çıkmadı.

Şimdi de yine benzer bir senaryo ile karşı karşıyayız. Ne kadar doğrudur bilinmez fakat Apple yeni iPhone modellerinde daha küçük bir çentik kullanmaya hazırlanıyor.

Tabi ki bu raporlar yalandan ibaret de olabilir. Dolayısıyla iPhone 14 satışa sunulmadan çentiğin ne derece küçüldüğünü öğrenmemiz pek mümkün değil.

Açık konuşmak gerekirse Apple bu çentik olayını çok fazla abarttı. Yıllardır FaceID sistemini daha küçük bir panele sığdırmayı başaramadılar. Ya da başarmak istemediler.

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