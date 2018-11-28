Central Park'ta Fayton Keyfi Tarihe Karışacak

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve hayvan hakları savunucuları, bu geleneği ortadan kaldırmak için son olarak faytoncuların yerlerini değiştirmek istediklerini açıkladı. Belediye Başkanı’nın faytoncuları göndermek istediği yer 72. Sokak.

Central Park’ta 19 yıldır faytonculuk yapan Nurettin Kırbıyık’ın faytonu ve kendisi birçok filmde rol almış, binlerce turisti gezdirmiş.

Central Park’ta faytonculuk yapan başka bir Türk, Ömer Bıyıkoğlu son yıllarda aynı bölgede çalışmaya başlayan bisikletli taşıyıcılar yüzünden işlerinin yüzde 50 oranında azaldığını, eğer Belediye Başkanı’nın isteği doğrultusunda faytonların yeri değişirse muhtemelen bu mesleğin yok olacağını düşünüyor.

Hayvan hakları aktivistleri New York’ta faytonların kaldırılması için çok uzun bir süredir mücadele veriyor. Aktivistler faytonları zaten yoğun olan trafiği aksattıkları gibi, hayvanların şehrin kalabalık caddelerinde heba olduğunu iddia ediyorlar.

“New York İçin Temiz Sokaklar” (NYCLASS) adlı grup, Belediye Başkanı’nın kararını destekleyenlerin başında geliyor. Grubun sayfasında faytonların parkın içine taşınmasının hem hayvanlar açısından daha iyi olacağını, hem de faytonculuğu daha insanı bir seviyeye getireceğini belirtmiş.