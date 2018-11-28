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Central Park'ta Fayton Keyfi Tarihe Karışacak

28.11.2018 00:35 | Son Güncelleme

New York’ta 59. Sokak ve 7. Cadde’nin köşesi 1871’den bugüne kadar faytonla Central Park’ı gezmek isteyenlerin uğrak noktası. Bu gelenek belki de önümüzdeki yıl faytonlar ve faytonseverler için tarih olacak

Central Park'ta Fayton Keyfi Tarihe Karışacak

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve hayvan hakları savunucuları, bu geleneği ortadan kaldırmak için son olarak faytoncuların yerlerini değiştirmek istediklerini açıkladı. Belediye Başkanı’nın faytoncuları göndermek istediği yer 72. Sokak.

Central Park’ta 19 yıldır faytonculuk yapan Nurettin Kırbıyık’ın faytonu ve kendisi birçok filmde rol almış, binlerce turisti gezdirmiş.

Central Park’ta faytonculuk yapan başka bir Türk, Ömer Bıyıkoğlu son yıllarda aynı bölgede çalışmaya başlayan bisikletli taşıyıcılar yüzünden işlerinin yüzde 50 oranında azaldığını, eğer Belediye Başkanı’nın isteği doğrultusunda faytonların yeri değişirse muhtemelen bu mesleğin yok olacağını düşünüyor.

Hayvan hakları aktivistleri New York’ta faytonların kaldırılması için çok uzun bir süredir mücadele veriyor. Aktivistler faytonları zaten yoğun olan trafiği aksattıkları gibi, hayvanların şehrin kalabalık caddelerinde heba olduğunu iddia ediyorlar.

“New York İçin Temiz Sokaklar” (NYCLASS) adlı grup, Belediye Başkanı’nın kararını destekleyenlerin başında geliyor. Grubun sayfasında faytonların parkın içine taşınmasının hem hayvanlar açısından daha iyi olacağını, hem de faytonculuğu daha insanı bir seviyeye getireceğini belirtmiş.

New York kenti Ulaştırma Müdürlüğü’nün düzenlemesine göre Central Park’ta çalışan atların yılda en az 5 hafta dinlendirilmesi gerekiyor. Atların fayton taşıyıp taşıyamayacağı son derece uzun ve güç testlerden sonra karar veriliyor. Ayrıca eğer hava 40 derecenin üzerinde ya da sıfırın altında 5 derecenin altına inerse atların çalışmaların izin verilmiyor.

New York’u ziyaret eden birçok turist için Central Park’ı faytonla gezmek, buraya gelip de mutlaka yapılması gereken bir aktivite.

Ekim ayı başında New York belediye meclisinde bu konuyla ilgili olarak bir görüşme yapıldı. Henüz oylamaya sunulmayan tasarı eğer onaylanırsa, 2018 sona ermeden faytonların yeri değişebilir. Nurettin Kırbıyık ve diğer faytoncular hala bir umut olduğunu düşünüyor.

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