HABER

CEO'lar, antik kentte yemek yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Akdeniz'deki liman ve kruvaziyer firmalarının CEO ve temsilcileri, Efes Antik Kenti'nde verilen yemekte keyifli gece geçirdi.

CEO'lar, antik kentte yemek yedi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Akdeniz'deki liman ve kruvaziyer firmalarının CEO ve temsilcileri, Efes Antik Kenti'nde verilen yemekte keyifli gece geçirdi.
Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği olan MedCruise'un 54'üncü Genel Kurulu için Kuşadası'nda bulunan 31 ülkeden 120 CEO ve üst düzey yönetici için İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi Efes Antik Kenti'nde yemek verildi. Celsus Kütüphanesi önündeki yemek öncesi katılımcılar, antik tiyatroda aile fotoğrafı çektirdi. Antik kenti gezen topluluk, klasik müzik ve opera sanatçılarının performansı eşliğinde yemek yedi.
MedCruise Başkanı Airam Diaz Pastor, "Gördüğümüz misafirperverlik için teşekkür ediyoruz. 2 gün içinde ayranı, yoğurdu öğrendik" diyerek, toplantıya ev sahipliği yapan Türk liman işletmecilerine teşekkür etti.
Airam Diaz Pastor, konukseverlikleri için liman işletmeleri firmasının CEO'su Emre Sayın, Kuşadası'ndakı liman işletmesinin müdürü Aziz Güngör ile Kuşadası Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu'na plaket verdi.

FOTOĞRAFLI

CEO'lar, antik kentte yemek yediCEO'lar, antik kentte yemek yediCEO'lar, antik kentte yemek yediCEO'lar, antik kentte yemek yedi

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
Kayseri'de tarihi çeşmeler tahrip edildiKayseri'de tarihi çeşmeler tahrip edildi
Çamburnu Ormanları yakınındaki çöp depolama alanı için suç duyurusuÇamburnu Ormanları yakınındaki çöp depolama alanı için suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.