CEO'lar, antik kentte yemek yedi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Akdeniz'deki liman ve kruvaziyer firmalarının CEO ve temsilcileri, Efes Antik Kenti'nde verilen yemekte keyifli gece geçirdi.

Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği olan MedCruise'un 54'üncü Genel Kurulu için Kuşadası'nda bulunan 31 ülkeden 120 CEO ve üst düzey yönetici için İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi Efes Antik Kenti'nde yemek verildi. Celsus Kütüphanesi önündeki yemek öncesi katılımcılar, antik tiyatroda aile fotoğrafı çektirdi. Antik kenti gezen topluluk, klasik müzik ve opera sanatçılarının performansı eşliğinde yemek yedi.

MedCruise Başkanı Airam Diaz Pastor, "Gördüğümüz misafirperverlik için teşekkür ediyoruz. 2 gün içinde ayranı, yoğurdu öğrendik" diyerek, toplantıya ev sahipliği yapan Türk liman işletmecilerine teşekkür etti.

Airam Diaz Pastor, konukseverlikleri için liman işletmeleri firmasının CEO'su Emre Sayın, Kuşadası'ndakı liman işletmesinin müdürü Aziz Güngör ile Kuşadası Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu'na plaket verdi.

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