CEO’lardan üniversite öğrencilerine mentorluk

Program hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Türkiye’de üniversite ve özel sektör işbirliği konuşulduğunu ancak bu konunun bir türlü istenilen seviyeye gelmediğini vurguladı. ‘Mentorun CEO Olsun’ programının bu durumun iyileşmesinde önemli rol oynayacağına ve Türkiye’ye örnek olacağına inandığını vurgulayan Bulu, öğrencilerin mentorlerin deneyimlerini öğreneceklerini ifade ederek, “Kendi alanında önde gelen lider isimleri üniversitemizdeki öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu öğrenciler o kişinin çalışma alanındaki bölümlerden oluyorlar. Bu öğrencilerimizle mentorler, dönem içerisinde bir araya geliyorlar. Öğrenciler mezun olduklarında, çalışma hayatlarında en tepeye geldiklerinde ulaşabilecekleri kişiyle öğrenciyken tanışıp onlara akıllarındaki soruları sorma fırsatı buluyorlar. Hem eğitimlerine hem de daha sonrasındaki kariyer gelişimlerine daha öğrenciyken başlamış oluyorlar. Mentorlerin yaşadığı deneyimleri öğrenerek kendilerini karşılaşacakları olaylara hazırlayabiliyorlar. Mentorler de bu işi bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorlar. Yetiştirdiğiniz öğrenciler ‘bize göre iyi değil demesinler’ diye biz onları davet ettik. Bizzat buna katkıda bulunuyorlar. İleride ‘bu bizim istediğimiz öğrenci’ diyebilsinler diye sadece akademisyenlerin değil onların da elini taşın altına koymalarını istiyoruz” dedi.

İstinye Üniversitesi’nde ‘Mentorun CEO Olsun’ programına dahil olan CEO’lar dönem içindeki programın işleyişini planlamak için bir araya geldi. Sağlık, siyaset, finans gibi farklı alanlarda uzman 50’yi aşkın CEO’nun bir araya geldiği lansmanda, öğrencilerin iş dünyasına mentorlerle birlikte hazırlanmasının önemi konuşuldu.

“PROBLEMLERİ ÇUKURLARA DÜŞE DÜŞE ANLADIM”

Program kapsamında İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü mentorleri arasında yer alan ve beyin avcısı olarak da bilinen KornFerry International Kurucu Ortağı Şerif Kaynar, “Ben hayatta bir sürü çukura düştüm ve o çukurlara düşe düşe problemlerin nerede olduğunu anladım, başarılı oldum” diyerek başarısının sırrını açıkladı.

Gençlerin önünde de hayatları boyunca bir sürü çukur olacağını ifade eden Kaynar, “Ben onlara o çukurları en hafif atlatmaları için hayatlarının en erken safhasında mümkün olduğu kadar CEO’lara yakınlaşmalarını öneriyorum. O fırsatı da bizler sayesinde, değişik CEO’larla tanışarak, tecrübelerini paylaşarak onların kalkanlarını daha geniş yapacağız. Tango yapmak için kitap okumak değil, dans etmeniz gerekir. Hayatta da CEO’larla karşılaşmadan onların iyi ya da kötü taraflarını öğrenmeniz çok zor. Onun için yaşamak ve karşılıklı görüşmeler yapmak oldukça önemli” dedi.

Kaynar, iyi bir yöneticide bulunması gereken özellikleri de şöyle özetledi: “Dünya vatandaşı olmalıdır. Değişik renkten, değişik dinden, değişik milletlerden insanları hem yönetebilmesi hem de onlar tarafından sevilmesi gerekir. Bunun için de herkesin aynı olmadığı ortamlarda yetişmesi lazım.”