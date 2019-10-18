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"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" 22 Kasım'da vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:27 | Son Güncelleme

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" 22 Kasım'da vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı film, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Özer Feyzioğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Barış Pirhasan'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar üstlendi.

Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı filmde, Süleymanoğlu'nu oyuncu Hayat Van Eck canlandırdı.

Filmde usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynayacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

Daha önce 25 Ekim'de gösterime girmesi planlanan filmin vizyon tarihi, 22 Kasım'a ertelendi.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğuna imza atmasının yanı sıra 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu vizyon

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