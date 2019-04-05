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"Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" 25 Ekim'de vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 20:22 | Son Güncelleme

"Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" 25 Ekim'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" adlı film, 25 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı yapımın tanıtım filmi yayımlandı.

Tanıtım filminde 1980'li yıllarda yaşanan sorunlara işaret edilerek, "İşte tam da o yıllarda, bir güneş doğdu memleketin üstüne. 1,51 boyunda bir adam geldi anavatana. O hatırlattı bize, birleşince, birlik olunca ne kadar güzel olduğumuzu. 55 milyon Türk'ün umudu, çığlığı, mutluluğu oldu dünyada. Onda bulduk, kaybettiğimiz gücümüzü, kudretimizi. Ondan öğrendik karşımızdakini sadece insan olduğumuz için kucaklamayı. O alıştırdı bizi, mucizelere inanmaya. O uzattı elini çaresiz, kimsesiz soydaşlarımıza. Ondan gördük kendi nefesimizin, kendimize yettiğini." ifadeleri kullanıldı.

25 Ekim'de vizyona gireceği açıklanan filmde, Süleymanoğlu'nu genç oyuncu Hayat Van Eck canlandıracak.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstleneceği filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu Mustafa Presheva, müziklerini ise Fahir Atakoğlu yapacak. Filmin yapımcılığını ise "Ayla", "Müslüm" ve "Çiçero" filmlerinin de yapımcısı olan Mustafa Uslu üstlenecek.

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