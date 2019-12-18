‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminin başrol oyuncusu Egelilerle buluştu

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck ve film süresince antrenörlüğünü yapan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Mehmet Kasap, Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

EÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selim Mert, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Söyleşide filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck ve film sürecinde antrenörlüğünü yapan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Mehmet Kasap konuşmacı olarak yer aldı.

Filmin hazırlık sürecinden bahseden Hayat Van Eck, “Naim Süleymanoğlu’na benzediğimi gördükten sonra filme başvurdum ve kabul edildim. Senaryo gereği vücudumu geliştirmem ve Bulgar Türkçesi aksanı öğrenmem gerekiyordu. Bulgar Türklerinin ve Naim Süleymanoğlu’nun hayat öyküsü hakkında da bilgi edindim. Hayatımda hiçbir şey için bu kadar sıkı bir çalışmaya girmemiştim. Beslenmeme ve özellikle spora önem verdim. Daha önce halter teknikleri hakkında bilgiye sahip değildim. Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’ndan öğrendim. Beni çalıştıran o oldu” dedi.

Hayat Van Eck, “Ayrıca sadece sporcu filmi çekeceğimizi düşünüyordum fakat filmin senaryosunu okuduktan sonra Naim’in yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda insan hakları savunucusu olduğunu gördüm. Bulgaristan’da asimilasyon politikası uygulanıyordu. Bulgaristan’da yaşayan Türk halkı kendi dillerini konuşamıyordu. Naim, bu durumu kabul etmeyerek yaptığı sporu bir çözüm yolu olarak kullandı. Dünyaya yaşadığı sorunların üstesinden geldiğini kanıtladı. Bu nedenle de onu filmde en iyi şekilde yaşatmaya özen gösterdim” diye konuştu.