HABER

Cep Herkülü'nün yönetmeni Feyzioğlu: Bizi en çok uğraştıran Hayat'ın saçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:32 | Son Güncelleme

NAİM Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin özel gösterimi için film kadrosu Antalya'ya geldi.

NAİM Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin özel gösterimi için film kadrosu Antalya'ya geldi. Yönetmen Özer Feyzioğlu, Naim'i canlandıran Hayat Van Eck'in film süresince kıvırcık saçlarını düzleştirmek için çok zaman harcadıklarını söyledi.
Türk ve dünya spor tarihine damga vuran halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' vizyona girdi. Naim Süleymanoğlu'nu, Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlendi.
2017 yılında hayatını kaybeden Süleymanoğlu'nun başarılarla ve zorluklarla dolu yaşam hikayesinin anlatıldığı filmin Antalya galası öncesinde oyuncular Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere filmi ve Naim Süleymanoğlu'nun nasıl bir hayat sürdüğünü anlatan oyuncular ve yönetmen Özer Feyzioğlu, filmin çok eğlenceli ancak bir o kadar da hüzünlü olduğunu ifade etti.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama yapan Feyzioğlu, gişe rakamlarına çok takılmadıklarını söyledi. Vizyona girer girmez izleyiciden gelen olumlu geri dönüşlerin filmin amacına ulaştığını gösterdiğini belirten Feyziyoğlu, "Bir biyografi filmi yapmanın elbette zor yanları var. Bu filmi yapmanın ağır yükü 1 yıl boyunca omuzlarımızdaydı. O ağırlığı yansıtan bir filmi yapmayı başarmalıydık. Umarız Naim Süleymanoğlu'na yakışır bir film olmuştur. İzleyenler çok mutluydu" dedi.
HAYAT'IN SAÇLARI BİZİ ÇOK ZORLADI
Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun 'Ağabeyim Naim Süleymanoğlu' kitabına dayanılarak böyle bir filmin ortaya çıktığını da kaydeden yönetmen Feyzioğlu, çekimlerde bazı sorunlarla karşılaştıklarını da anlattı. En ufak sorunun dahi uzun zaman aldığını ifade eden Feyzioğlu, "Hayat'ın saçı. Bu çok basit bir sorun olabilir ama çok zaman aldı. Naim Süleymanoğlu'nun saçı düzdür. Ama Hayat'ın saçları kıvırcık ve dalgalı. Bu saçları düzleştirmek en çok zaman alan konuydu" diye konuştu.
Bir omuz sakatlığı yaşadığını ve tam film çekim dönemine denk geldiğini ifade eden Hayat Van Eck de "Halter sahnelerini çekeceğimiz hafta boyunca omzundan kortizon iğneleri yedim. Halter kaldıran biriyken elimi kaldıramaz hale geldim. Böyle bir sorun yaşadım, filmin en kritik anlarından biri de bu sakatlık oldu" dedi.

PARTNER'Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim''Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim'
Ankara’da hayvanlar için ilk yardım eğitimiAnkara’da hayvanlar için ilk yardım eğitimi
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattıÇekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var

Fabrikada patlama! Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur

Bakan Soylu böyle seslendi: Ey Kılıçdaroğlu...

Camiye boyalı saldırı

Camiye boyalı saldırı

Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kayseri'de Roma dönemi tarihi eserler ele geçirildi

Dev operasyon! Hepsi Roma dönemine ait

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.