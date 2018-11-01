Cep Telefonları Sağlık Dostu mu?

Cep telefonları iddia edildiği kadar sağlığa zararlı mı? Bu sorunun yanıtı henüz verilebilmiş değil ama sağlığa katkısı olduğu yönündeki iddianın sahibi, California Üniversitesi’nde kendi laboratuvarında çalışmalarını sürdüren Profesör Aydoğan Özcan. Özcan sayesinde çok yakında düşünen görüntüleme sistemleri, mikroskoplar ve sensörler de hayatımıza girmiş olacak.

Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan Aydoğan Özcan, lisans sonrası eğitimini sürdürmek için Amerika’yı tercih etmiş. Doktorasını California’da Stanford Üniversitesi’nde tamamlayan Özcan, araştırmalarını Harvard Üniversitesi’nde sürdürmüş.

Özcan, 2007 yılından bu yana da California Üniversitesi’nin Los Angeles Kampüsü’nde kurduğu laboratuvarda elektrik ve biyomühendislik alanındaki çalışmalarıyla bilim dünyasında adını duyuruyor.

Aydoğan Özcan’ın California Üniversitesinde kurduğu laboratuvar, optik teknolojileri kullanıyor.

“Temel bilimler bir farklı renktir ve oradan gelişen yeni araştırma sonuçları belirli bir alan sonra uygulamalı alana geçer” diyen Özcan, çalışmalarını orta renkte yani temel bilimlerle teknolojik uygulamalarının tam ortasında olarak niteliyor.