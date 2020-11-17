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Cep telefonları 'sarhoş oldunuz' uyarısı yapabilecek

17.11.2020 13:44 | Son Güncelleme:
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Cep telefonları 'sarhoş oldunuz' uyarısı yapabilecek

Amerikalı bilim insanları cep telefonlarına yerleştirdikleri sensörlerle, bireylerin araba kullanımını etkileyecek kadar fazla alkol tükettiğini tespit edip uyarabilecek bir sistem geliştirdi.

Amerikalı araştırmacılar, akıllı telefonlarla bireylerin alkol tüketimlerini ölçebilecek bir yöntem geliştirdi. Ölçüt olarak da bireylerin yürürken ne kadar sallandıkları dikkate alındı.

Araştırmacılar, cep telefonlarına yerleştirdikleri sensörlerle bireyin araba kullanmasına engel olacak kadar alkol alıp almadığını görebildi.

Pittsburgh Üniversitesi'nin araştırmasına göre bireyler 10 adım attığında cep telefonları alkol seviyesini yaklaşık %90 oranında doğru tespit etti.

Bilim insanları bu yeni yöntemle, cihazlara uyarı sisteminin de yerleştirilebileceğini umuyor. Örneğin bireyler sarhoş olduklarında cep telefonlarındaki uyarı sistemiyle araba kullanmamaları uyarısı alabilecek.

Araştırma ekibinin başındaki bilim insanı Brian Suffoletto "Nereye gidersek gidelim yanımızda taşıdığımız çok güçlü sensörlerimiz var. Kamu sağlığı hizmeti için bunu en iyi nasıl kullanabileceğimizi öğrenmemiz lazım" dedi.

Araştırma 21 ila 43 yaşlarında 22 katılımcı ile yapıldı. Katılımcılar İngiltere ve ABD'nin araba kullanabilmek için belirlenen alkol sınırı olan, 100ml kanda 80mg alkole ulaşana kadar her bir saate votka-limon içti.

Üzerlerinde taşıdıkları akıllı telefonla katılımcılar her iki saate bir düz bir çizgi üzerinde 10 adım atıp geri yürüdüler.

Araştırmacılar her defasında, telefonlardaki sensörlerin yürüyüşlerindeki değişiklikleri algılamasıyla, alkol sınırını aşanları yaklaşık %90 oranında doğru tespit edebildi.

Uygulamaların kullanıcıları sarhoş oldukları ve araba kullanmamaları gerektiği konusunda uyaracak şekilde tasarlanması planlanıyor.

Kapsamlı araştırmaların temeli

Dr. Suffoletto "Üniversitedeyken alkollü araba kullandığı için bir arkadaşımı kaybettim. Acil servis doktoru olarak akut alkol entoksikasyonu bağlantılı çok sayıda yaralıyı tedavi ettim. Bu nedenle, son 10 yılımı aşırı alkol tüketimiyle bağlantılı ölümler ve yaralanmaların engellenmesinde dijital buluşların denenmesine adadım" dedi.

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Her ne kadar araştırmanın bulguları ilk aşamalarında olsa da bilim insanları gelecekte daha kapsamlı araştırmaların da temelini oluşturabileceklerini söylüyor.

Araştırmacılar, insanların telefonlarını ellerinde veya ceplerinde taşıma şekillerini daha iyi taklit edebilen yöntemlerle de ek deneyler yapmak istiyor.

Manchester Üniversitesi siber güvenlik uzmanı Prof. Daniel Dresler, "Bu kontrollü bir araştırma ama her geniş çaplı uygulamada olduğu gibi bu verilerin nasıl toplandığını ve kullanıldığını değerlendirmek gerekir" dedi ve şöyle devam etti:

"Verilerin nasıl birleştirileceği veya nasıl yanlış kullanılabileceğiyle ilgili sınırsız yaratıcı yollar var ama bilimin geleceğe nasıl adapte edilebileceğini hatırlamak önemli. Aracın gitmesine engel olmak için arabanın motor kilidine yerleştirilebilir mi? Araba kullanmamanız gerektiğiyle ilgili bir arkadaşa ya da yetkililere uyarı gidebilir mi?"

İngiltere'de geçen yıl yaklaşık 360 bin kişi alkol tüketimine dayalı sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doğrudan alkol bağlantılı ölümlerin sayısı da yaklaşık 6 bin.

Dr. Suffoletto geleceğe ilişkin şu yorumu yaptı:

"Beş yıl içinde, insanlar arkadaşlarıyla dışarı çıktıklarında ve risk seviyesine ulaşacak kadar içki içtiklerinde, sarhoş olduklarına dair önce uyarılacakları, daha sonra içki içmeye son vermeleri için kendilerine yardımcı olacak ve insanları araba kullanmak gibi yüksek riskli olaylara, bireyler arası münakaşalara ve korumasız cinsel ilişkiye karşı koruyacak bir dünyanın olduğunu hayal ediyorum."

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