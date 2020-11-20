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Cep telefonlarının ne kadar kirli olduğuna inanamayacaksınız

20.11.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Cep telefonlarının ne kadar kirli olduğuna inanamayacaksınız

iPhone ve AirPod’ların içinde biriken tüm kirin nasıl temizlendiğini gösteren video, izleyenleri hayrete düşürüyor.

Çoğumuz telefonlarımızı hızlı ve alelade bir şekilde temizliyoruz. İrlanda’da bir teknoloji tamircisi derin temizlik yaptığı akıllı cihazları ve aksesuarları gösterdiği TikTok hesabı, takipçilerini hayrete düşürüyor.

PhoneFixCraft isimli şirket, şarj bağlantı noktasını “iPhone’un göbek deliği” diye nitelendiren, şaşırtıcı videolar paylaşıyor.
Videoda kirden arındırılan alanlar yakından gösterilirken, şirket kalıntıları temizlemek için ince bir metal kazıyıcı, küçük bir fırça ve saç kurutma makinesi kullanıyor.

@phonefixcraft

##iphone 8 loudspeaker ##cleaning at ##phonefixcraft ##dublin ##ireland

♬ little dark age by MGMT - ????anti.audios????

AirPod’ların temizliğinde ise, izopropil alkol ve balmumu kullanılıyor. Daha sonra birken pislikler küçük bir fırça yardımıyla temizleniyor.

@phonefixcraft

##samsung s8+ charging port cleaning at ##phonefixcraft ##dublin ##ireland

♬ Deep End - Fousheé

Videolara çok sayıda yorum geliyor. Bu yorumlardan birinde, bir kullanıcı “İnsanlar telefonlarının böyle olmasına nasıl izin veriyor? Cebinde kulak kiriyle dolaşıyorsun” dedi.

Başka bir kullanıcı ise “Telefonum bu yüzden mi şarj olmuyor?” diye sorarken, başka bir kullanıcı da “Bunları yemek isteyen bir tek ben miyim” yorumunda bulundu.

Kullanıcıların temizlik işleminin güvenli olup olmadığına dair sorularına ise şirket “İçeride bir şeye zarar verme riski her zaman var. Eğer bu işlemi yaptırmaya karar verirseniz dikkatli olmanız gerekir” dedi.

Eğer telefonla işiniz bittiyse, bu ipuçları sayesinde radyatörlerinizi temizleyebilirsiniz.

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Biriken kiri temizlemek için deterjan ve su kullanılıyor. Eğer radyatörleriniz elektrikliyse bu yöntemi hiçbir koşulda denememelisiniz. Son derece tehlikeli olabilir. Bununla birlikte radyatörleriniz eğer normal gazla çalışıyorsa, bu yöntem işinize yarayabilir.

Tüm sürecin gösterildiği TikTok videosunda önce radyatörün altına bir havlu konuyor. Etraf bir miktar ıslanabilir, dert etmeyin. Kaynar su ve çamaşır deterjanını bir kapta karıştırın ve altına plastik kutu koyduğunuz radyatörün içinden yavaşça dökün. İşte bu kadar.

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