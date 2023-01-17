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Cep telefonu alacaklara kötü haber! iPhone 14 ve diğer Apple ürünlerine zam geldi... İşte yeni fiyatlar

17.01.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonu alacaklar bir kötü haber daha geldi. Apple'ın yeni ürünleriyle beraber iPhone 14'ün Türkiye fiyatlarına da zam yapıldı. İşte zamların ardından Apple ürünlerinin ve iPhone 14'ün yeni fiyatları...

Cep telefonu alacaklara kötü haber! iPhone 14 ve diğer Apple ürünlerine zam geldi... İşte yeni fiyatlar

Apple ürünlerine zam gelmesi telefon alacak olanları üzdü. iPhone 14 fiyatlarına yaklaşık 2 bin liralık zam yapıldı. Yapılan zammın tüm Apple ürünlerini kapsadığı belirtildi.

Yeni zamlar sonrası iPhone 14’ün başlangıç fiyat 30.999 TL’den 32.999 TL’ye çıktı. iPhone 14 Plus ise 36.999 TL’den satılacak.

Pro serisi de zamlardan nasibini aldı. Pro modeli 41.999 TL ve Pro Max ise 45.999 TL’den satılacak.

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DİĞER APPLE ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Mac tarafında ise Apple M1 çipli MacBook Air 21.999 TL, Apple M2 çipli MacBook Air 29.999 TL ve Apple M2 çipine sahip 13 inç MacBook Pro 31.99 TL’den satılacak. 14 inç MacBook Pro Apple M2 Pro çipli sürümü 49.999 TL ve M2 Max çipli sürümü ise 77.499 TL’den satışa sunulacak.

Mac mini tarafında ise büyük bir güncelleme söz konusu. Apple M2’li Mac mini 14.499 TL, Apple M2 Pro’lu sürüm 19.499 TL ve Apple M2 Max’li sürüm ise 31.999 TL’den satılacak.

Apple A10 işlemcili 10. Nesil iPad is 11.299 TL’den müşterilerini bekleyecek. Apple M2’li 11 inç iPad Pro 20.499 TL ve 12.9 inç iPad Pro 28.499 TL olarak listeleniyor.

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