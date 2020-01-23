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Cep telefonu bataryasının patlamasıyla ölümden dönen tamirci o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tamir sırasında cep telefonunun patlamasıyla ölümden dönen tamirci yaşadığı o anları anlattı.Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde bulunan bir cep telefonu tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tamir sırasında cep telefonunun patlamasıyla ölümden dönen tamirci yaşadığı o anları anlattı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde bulunan bir cep telefonu tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Karabıyık isimli teknisyenin iş yerine gelen bir müşteri, cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi. Cep telefonunu alan Karabıyık, kapağını açmaya çalışırken batarya bir anda patladı. Patlamanın etkisi ile büyük panik yaşayan Karabıyık, ayağa kalkarken, cep telefonu alevlere teslim oldu. Karabıyık, daha sonra cep telefonunu yere atarak ayağı ile alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada Karabıyık’ın yanına gelen iş arkadaşı Vezir Ekin de telefona müdahale ederek alevlerin dükkana sıçramasını önledi.

Telefonun bataryasının elinde patladığı teknisyen o anları anlattı
Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayı saçlarındaki ve sakallarının yanmasıyla atlatan Ömer Karabıyık, yaşadıklarını anlattı. Olay anında panik yaşadığını belirten Karabıyık, “Müşteri elindeki telefonla dükkana geldi. Elindeki telefondan bataryasının şiştiği belli oluyordu. Bataryayı değiştirmemiz gerektiğini söyledik. O da kabul etti. Cihazı sökmeye başladık. Daha ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğimiz anda batarya patladı. Ben de o anda panikle geri çekildim. Telefonu, etrafa zarar vermemesi için yere indirdik. Ondan sonra söndü. Gözlük beni bu tarz şeylerden kurtarıyor, burada da o beni kurtardı. Göze zarar verebileceğini söylediler. İlk defa böyle bir şey yaşadım. O an müşterinin cihazına daha çok üzüldüm. Ama cihazı da tamir ederek kurtardık. Daha sonra müşteriye sağlam bir şekilde teslim ettik” dedi.

“Çocukların ellerinde patlayabilir”
Olay anına tanık olan Vezir Ekin ise, cep telefonlarının vatandaşların ellerinde de patlayabileceğini belirterek, “Pile ilk müdahale arkadaş ufak bir hamle yapıyor. Bu sırada pil hemen etkileşime giriyor ve patlıyor. Benim bu konuda tavsiyem; telefon kullanıcılarının pillerini 2 yılı geçmeden değiştirmelerini öneriyorum. Vatandaşın elinde, çocukların ellerinde patlayabilir. Bundan dolayı çok dikkatli olunması gerekiyor” diye konuştu.

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