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Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar

12.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Adana’da taşla camını kırdıkları iş yerinden cep telefonu çaldıktan sonra, çaldıkları 2 motosikletle 3 kadının çantasını da kapıp kaçan 4 kişi yakalanıp tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Y.E.C.

Adana’da taşla camını kırdıkları iş yerinden cep telefonu çaldıktan sonra, çaldıkları 2 motosikletle 3 kadının çantasını da kapıp kaçan 4 kişi yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Y.E.C. (17), Y.Ş. (17), Kürşat T. F. (20) ve Mirati G. (20) iddiaya göre çaldıkları motosikletle Adana’nın Kozan ilçesine gitti. Zanlılardan 3’ünün bir motosiklette Kozan’a giderken görüntüleri de ortaya çıktı. Zanlılar burada bir motosiklet daha çaldı. Daha sonra ise bir cep telefonu bayisinin camını kırarak vitrindeki bütün cep telefonlarını alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Zanlılar daha sonra çaldıkları motosiklet ile Adana’ya döndü.
Tek motosiklet ile giden zanlıların gelirken iki motosiklet ile gelmesi de görüntülendi. Zanlılar Adana’da da iki günde 3 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şikayetçi olan 3 kadının çantasında 3 cep telefonu ve bin 50 lira para olduğu öğrenildi.
Polis zanlıların en son Gürselpaşa Mahallesi’nde kapkaç yapmasından sonra mahalleyi abluka altına aldı. Polis zanlıları Aliya İzzet Begoviç Bulvarında çalıntı motosikletlerle birlikte yakaladı. Emniyete getirilen zanlılar kapkaç yaptıklarını kabul etti.
Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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