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Cep telefonu bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 21:43 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde, elektronik eşya tamiri dükkanına bırakılan cep telefonu, bir anda patlayıp alev aldı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, iş yeri sahibi Ömer Çağlar Sürer alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Sürer, "Önümdeki diğer telefonları tamir ederken bir anda patlama sesi duydum. Patlamalar genelde bataryadan kaynaklanıyor. Özellikle de şişmiş bataryalardan ve sıcaktan kaynaklı oluyor" dedi.

Cep telefonu bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada

Olay, saat 13.30 sıralarında Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Emnalar Pasajı'ndaki elektronik eşya tamiri yapılan dükkanda meydana geldi. Ömer Çağlar Sürer'in dükkanına tamir edilmesi için cep telefonu bırakıldı.

Sürer'in arkasındaki masaya koyduğu cep telefonu bir anda patlayıp, alev aldı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüren Sürer, daha sonra dükkandan çıktı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda Ömer Çağlar Sürer'in büyük panik yaşadığı görüldü.

'PATLAMALAR ŞİŞMİŞ BATARYA VE SICAKLARDAN KAYNAKLANIYOR'

Sürer, olayla ilgili patlama anında başka bir telefonu tamir ettiğini belirterek, "Müşterimiz telefonu tamir için getirmişti. Ben de sırası gelinde tamir etmek için yan tarafa koydum. Önümdeki diğer telefonları tamir ederken bir anda patla sesi duydum ve irkildim. Baktığımda telefonun patladığını ve yandığını gördüm. Söndürmek için uğraştım ve söndürdüm. Telefon komple yandı. Daha sonra müşterimizi çağırdık durumu anlattık. Patlamalar genelde bataryadan kaynaklanıyor. Özellikle de şişmiş bataryalardan ve sıcaktan kaynaklı oluyor" diye konuştu. (DHA)

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