Cep telefonu çalan 2 kapkaççı yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yolda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre; merkez Ataşehir mahallesi, Malatya Caddesi'nde yürüyen kadının elindeki cep telefonu, kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadının durumu polise bildirmesi üzerine polis, telefonu çalan kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kapkaçla ilgili 2 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çaldıkları cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

