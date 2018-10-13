Cep telefonu çalan kapkaççılar tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir vatandaşın gömlek cebindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp motosikletle kaçan Şahin A. (25) ve Yusuf A. (20), tutuklandı.
Olay, Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, bir bankta oturan Ramazan Başkan'a yaklaştı. Şüpheliler ardından Başkan'ın gömlek cebinde bulunan cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Polis, görüntülerden şüphelilerin Şahin A. ve Yusuf A. olduğunu belirledi. Araştırma yapan ekipler, şüphelilerin cep telefonunu bir iş yerine 500 liraya sattığını tespit etti. Ardından Şahin A. ve Yusuf A., evlerinden yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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