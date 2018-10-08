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Cep telefonu cebinde unutan kadın, hayatının şokunu yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Havuza cebinde unuttuğu telefonla giren kadının verdiği tepki izleyenleri güldürdü.

Havuza girerken cebinden telefonu çıkarmayan kadının, havuzdan çıkarken hayatının şokunu yaşadığı o anlar kameraya böyle yansıdı.

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havuz kadın cep telefonu

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