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Cep telefonu dolandırıcılığı, 7 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Malatya’da cep telefonu ile dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu K.T., 20 ayrı noktada bulunan kameraların 7 saatlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Malatya’da cep telefonu ile dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu K.T., 20 ayrı noktada bulunan kameraların 7 saatlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda yakalanarak tutuklandı. Ziynet eşyaları ve paranın teslim edildiği ikinci bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, K.T. isimli yabancı uyruklu şahıs, telefonla aradığı kişilere kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, bir kadının evinden ve kayınvalidesinin evinden toplam 10 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 5 bin TL, 1 çift altın küpe, 1 adet altın tuğralı kolye ve 1 zincir altın bilezik alarak olay yerinden uzaklaştı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, öncelikle müştekinin telefonu iletişime kapatılarak, dolandırıcılık olayının devamı engellendi. 20 ayrı noktada bulunan kameralardan 7 saatlik görüntü incelenmesi sonucunda, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahsın K.T. olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
K.T.’nin ziynet eşyalarını ve parayı teslim ettiği şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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