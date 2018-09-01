HABER

Cep telefonu dükkanını soyan hırsız, kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da cep telefonu tamiri ve satışı yapan iş yerinden piyasa değeri 20 bin liranın üzerinde olan dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.  Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da cep telefonu tamiri ve satışı yapan iş yerinden piyasa değeri 20 bin liranın üzerinde olan dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir kişi, taşla cep telefonu tamiri ve satışı yapılan bir iş yerinin kapı camını kırıp, içeri girdi. İşyerinde, üzerindeki tişörtü değiştiren hırsız, önce kasayı kontrol etti, açamayacağını da anlayınca, cep telefonu ve aparatlarını alıp bir poşete doldurarak çıktı. Bir süre sonra geri dönen hırsız, bu kez bir dizüstü bilgisayarı alıp, işyerinden ayrıldı.

​İş yeri sahibi sabah geldiğinde, dükkanının soyulduğunu görüp polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kimliğini belirlediği hırsızı evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 10 tablet, 16 cep telefonu, 6 cep telefonu kılıfı ve 7 batarya bulundu.

Çalıntı mallar sahibine teslim edilirken, şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERKuzen paniğiKuzen paniği
TIR'da yüklü vinç, sürücü kabinini ezdiTIR'da yüklü vinç, sürücü kabinini ezdi
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralıTraktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.