Cep telefonu fiyatları: 2021 en ucuz ve pahalı cep telefonu fiyatları

2021 en ucuz cep telefon fiyatları merak ediliyor. 2021 yılında yeni cep telefonu almak isteyen ya da telefonunu yenilemek isteyen vatandaşlar, 2021'in en uygun ya da en pahalı cep telefonları hangisi araştırması yapıyor. Son zamanlarda döviz kurunun yükselmesiyle artan cep telefonu fiyatları birçok vatandaşın cebini yakıyor. Hem günlük hayatta hem de iş hayatında vazgeçilmez bir yeri olan cep telefonlarının, koronavirüsten sonra hayatımızdaki yeri değişti. En pahalı telefon hangisi merak eden vatandaşlar en ucuz telefonu da araştırıyor. Peki 2021'de cep telefonu fiyatları son durum nasıl oldu? İşte güncel 2021 cep telefonu fiyatları... 2021'İN EN UCUZ CEP TELEFONLARI HANGİSİ? 2021 yılında birçok mobil teknoloji üretici yeni telefonlarını ve özelliklerini paylaşacak. Bu süreçte telefon üretmeye devam eden mobil teknoloji üreticilerinin, piyasada çeşitli telefonları yer alıyor. Bu telefonlar özelliklerine ve üreticisinin belirlediği fiyata göre değişebiliyor. Dolar ve euronun karşısında Türk Lirası'nın değerinin sürekli değişmesi ve son zamanlarda düşmesinden kaynaklanan bazı ekonomik sebeplerden dolayı cep telefonları fiyatları da güncellendi. Türkiye'de kullanılan cep telefonlarının çoğunun ithal olması fiyatlarının da kura göre değişmesine neden oluyor. Son zamanlarda döviz kurundaki artıştan dolayı cep telefonu fiyatlarının da pahalı olmasının en önemli nedenlerinden birisi oldu. Cep telefonu alacak olan vatandaşların ceplerini olumsuz etkileyen bu durum karşısında vatandaşlar, en ucuz cep telefonları 2021 fiyatları araştırması yapıyor. Peki 2021 cep telefonu fiyatları ne durumda? İşte merak edilenler...

APPLE IPHONE FİYATLARI 2021 Apple iPhone 12 Pro 512 GB iPhone 12 Pro Başlangıç fiyatı 21.899 TL Apple'ın amiral gemisi durumundaki iPhone 12 Pro, 21 bin 899 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciye sunuluyor. Üçlü kamera sistemine sahip olan telefonun 17 saate kadar ise video oynatma özelliği bulunuyor. 4 metre derinlikteki suya 30 dakikaya kadar dayanabilen iPhone 12 Pro, 6.1 inç ekran seçeneğine sahip. Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB iPhone 12 Pro Max Başlangıç fiyatı 19.999 TL Apple'ın amiral gemisi durumundaki iPhone 12 Pro Max, 19 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciye sunuluyor. Üçlü kamera sistemine sahip olan telefonun 17 saate kadar ise video oynatma özelliği bulunuyor. 4 metre derinlikteki suya 30 dakikaya kadar dayanabilen iPhone 12 Pro Max, 6.7 inç ekran seçeneğine sahip. iPhone 11 Pro Max 512 GB Başlangıç fiyatı 16.999 TL Apple'ın amiral gemisi durumundaki iPhone 11 Pro Max, 16 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciye sunuluyor. Üçlü kamera sistemine sahip olan telefonun 20 saate kadar ise video oynatma özelliği bulunuyor. 4 metre derinlikteki suya 30 dakikaya kadar dayanabilen iPhone 11 Pro Max, 5.8 inç veya 6.5 inç ekran seçeneklerine sahip.

iPhone 11 Pro 256 GB Başlangıç fiyatı: 14. 459 TL iPhone 11 Pro, 14 bin 459 TL başlangıç fiyatıyla geliyor. Ultra geniş ve geniş olmak üzere çift kamera sistemine sahip olan telefon, 18 saate kadar video oynatabiliyor. 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikteki suya dayanabilen bu model, 5.8 inç ekran bölüsüne sahip. iPhone X 256 GB Başlangıç fiyatı: 11.000 TL Geniş açı kamerasıyla tüketiciyle buluşan iPhone X, 11 bin TL başlangıç fiyatıyla raflarda. 21 saate kadar video oynatabilen telefon, 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinliğinde suya dayanabiliyor. iPhone X'in ekran genişliği ise 5.8 inç. iPhone XS 64 GB Başlangıç fiyatı: 8.999 TL iPhone'un yeni telefonları arasında en ekonomik modeli olan XS, 8 bin 999 TL başlangıç fiyatına sahip durumda. 14 saate kadar video oynatabilen XS modelinin ekran büyüklüğü ise 5.8 inç. iPhone XS, 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suya dayanabiliyor. SAMSUNG TELEFON FİYATLARI 2021 Samsung Galaxy Z Flip

Fiyat: 7.999 TL Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, esnek kullanım modu uygulamaları ile ikiye ayrılabiliyor. Uzun pil ömrü ile dikkat çeken telefon, birden çok uygulamanın kullanılması durumunda bile performansından ödün vermiyor. 6.7 inç ekrana sahip telefon çok ilgi görüyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra Fiyat: 9.799 TL Samsung Galaxy S20+ Fiyat: 7.799 TL Samsung Galaxy S20 Fiyat: 6.549 TL Çift SIM kart özelliği olan bu modeller, 128 GB hafıza sunarken, Samsung'un Galaxy modellerinde kullandığı yakınlaştırma teknolojisinin en iyisini bünyesinde barındırıyor. 8K video kaydı yapabilen bu modeller, değişim kampanyası ile oldukça düşük fiyatlara alınabiliyor. Samsung Galaxy Note 10+ Fiyat: 8.899 TL Samsung Galaxy Note 10 Fiyat: 7.999 TL Samsung'un bu modelleri akıllı S-Pen, sinematik sorunsuz ekran, canlı video ve fotoğraf odaklama, kablosuz güç paylaşımı özellikleriyle geliyor. Bu modellerin yanı sıra bir de Note10 +Star Wars Special Edition tasarımı bulunuyor. Bu tasarım modelin fiyatı ise diğer iki alternatifinden biraz fazla: 13 bin 999 TL. Samsung Galaxy S10+ Fiyat: 5.699 TL Samsung Galaxy S10 Fiyat: 6.199 TL Samsung Galaxy S10e Fiyat: 5.199 TL 128 GB hafızaya sahip bu seride dinamik AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Ekran boyutları ise S10+'ta 6.4 inç, S10'da 6.1 inç, S10e'de ise 5.8 inç olarak değişiyor. Galaxy S10+ diğer modellerden farklı olarak 8 MP RGB canlı odak kamerasına sahio durumda ve 5 farklı lensle yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekme fırsatı veriyor. S10 3 arka 1 ön, S10e ise 2 arka 1 ön kamerayla kullanıcılara sunuluyor.

HUAWEI TELEFON FİYATLARI 2021 Huawei Mate XS Fiyat: 27.999 TL Huawei Mobil Servisleri ile birlikte gelen telefonda Google Mobil Servisleri önceden yüklü değil ancak dileyen kullanıcılar bu servisleri kolayca yükleyebiliyor. 8 inç katlanabilir FullView ekrana sahip bu model Kirin 990 5G SoC ile geliyor. Ekranı açıldığında neredeyse bir tablet büyüklüğüne ulaşan telefon, katlandığında ise cebinize ve avucunuza tam olarak sığıyor. Modelin kamera sistemi de oldukça verimli. Leica tarafından tasarlanan 40 MP'lik dörtlü arka kamera sistemine sahip olan telefonun karanlıkta çekimi de oldukça başarılı görünüyor. Huawei P40 Pro Fiyat: 13.799 TL Yine Google ile yaşanan sorunların ardından bu model de Huawei Mobil Servisleri ile geliyor. 50 MP yapay zekalı dörtlü kameraya sahip P40 Pro, 50 x zoom özelliği ile dikkat çekiyor. Telefon 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip. Telefonun fotoğraf özelliğinden faydalanmak isteyenler için oldukça başarılı bir telefon. Şarj konusunda da oldukça başarılı olduğunu söylemek gerek. Huawei P40

Fiyat: 6.249 TL Bu model de Pro modelinde olduğu gibi 50 MP kameraya sahip ancak kamera sayısı 3 ve 50 x yerine 30 x zoom özelliğine sahip. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip bu modelin ön kamerası ise 32 MP. Huawei P40 Lite Fiyatı: 2.999 TL 48 MP yapay zekalı dörtlü kamera, 4200 mAh pil kapasitesi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip bu model, hem kamera performansı açısından oldukça iyi hem de hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada %70'e kadar şarj edilebiliyor. Huawei P40 Lite E Fiyatı: 2.252 TL Huawei markasının yenileri arasında en ekonomik modeli olarak dikkat çekiyor. Firmanın Leica ile birlikte çalışmasının sonuçlarını başarılı kamerasıyla bu modelde de görmek mümkün. Telefon 48 MP üçlü arka kameraya sahip. OPPO CEP TELEFONU FİYATLARI 2021 Oppo Find X2 Fiyatı: 9.799 TL 6.7 inç OLED ekranı ile renkleri yansıtma konusunda oldukça başarılı olan Oppo'nun bu modeli 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza ile geliyor. Arka kamerası 48 MP, ön kamerası ise 32 MP olan Oppo Find X2'nin arkasında üçlü kamera yer alıyor. Oppo Reno 3 Pro

Fiyat: 5.799 TL Güçlü bataryasıyla dikkat çeken Oppo Reno 3 Pro, 31 saat konuşma ve 360 saat bekleme vaadediyor. 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan telefon hafıza kartı desteklemiyor. Ekran genişliği 6.5 inç olan Reno 3 Pro modeli AMOLED ekrana sahip. Dörtlü kamera sistemiyle arkada 48 MP, önde ise 32 MP tek kamerası yer alıyor. Oppo Reno 2Z Fiyat: 2.789 TL 48 MP dörtlü arka kamerası oldukça başarılı olan modelin önünde ise 16 MP tek kamera yer alıyor. 6.5 inç AMOLED ekrana sahip olan model, Gorilla Glass cam türü ile darbelere karşı dayanıklı durumda. Oppo A31 Fiyat: 2.400 TL Oppo'nun A31 modeli hız açısından diğer modellere göre düşük kalıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip telefonun depolama alanı harici hafıza ile artırılabiliyor. Arkada 12 MP'lik üçlü, önde ise 8 MP tek kameraya sahip telefon şarj süresi açısından ise oldukça başarılı. XIAOMI CEP TELEFONU FİYATLARI 2021 Xiaomi Mi 10 Başlangıç fiyatı 8. 334 TL Sık aralıklara yeni telefon modellerini duyuran ve fiyat/performans ürünleriyle bilinen Xiaomi, yeni telefonu Mi 10i 5G'yi ortaya çıkardı. 6.67 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Full HD+ IPS LCD ekran paneli kullanıyor. Telefonun ön yüzünde ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen EIS destekli bir kamera konumlandırılmış.