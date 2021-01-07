Cep telefonu fiyatları: 2021 en ucuz ve pahalı cep telefonu fiyatları

2021 en ucuz cep telefon fiyatları merak ediliyor. 2021 yılında yeni cep telefonu almak isteyen ya da telefonunu yenilemek isteyen vatandaşlar, 2021'in en uygun ya da en pahalı cep telefonları hangisi araştırması yapıyor. Son zamanlarda döviz kurunun yükselmesiyle artan cep telefonu fiyatları birçok vatandaşın cebini yakıyor. Hem günlük hayatta hem de iş hayatında vazgeçilmez bir yeri olan cep telefonlarının, koronavirüsten sonra hayatımızdaki yeri değişti. En pahalı telefon hangisi merak eden vatandaşlar en ucuz telefonu da araştırıyor. Peki 2021'de cep telefonu fiyatları son durum nasıl oldu? İşte güncel 2021 cep telefonu fiyatları...
2021 yılında birçok mobil teknoloji üretici yeni telefonlarını ve özelliklerini paylaşacak. Bu süreçte telefon üretmeye devam eden mobil teknoloji üreticilerinin, piyasada çeşitli telefonları yer alıyor. Bu telefonlar özelliklerine ve üreticisinin belirlediği fiyata göre değişebiliyor. Dolar ve euronun karşısında Türk Lirası'nın değerinin sürekli değişmesi ve son zamanlarda düşmesinden kaynaklanan bazı ekonomik sebeplerden dolayı cep telefonları fiyatları da güncellendi. Türkiye'de kullanılan cep telefonlarının çoğunun ithal olması fiyatlarının da kura göre değişmesine neden oluyor. Son zamanlarda döviz kurundaki artıştan dolayı cep telefonu fiyatlarının da pahalı olmasının en önemli nedenlerinden birisi oldu. Cep telefonu alacak olan vatandaşların ceplerini olumsuz etkileyen bu durum karşısında vatandaşlar, en ucuz cep telefonları 2021 fiyatları araştırması yapıyor. Peki 2021 cep telefonu fiyatları ne durumda? İşte merak edilenler...
Apple iPhone 12 Pro 512 GB
iPhone 12 Pro
Başlangıç fiyatı 21.899 TL
Apple'ın amiral gemisi durumundaki iPhone 12 Pro, 21 bin 899 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciye sunuluyor. Üçlü kamera sistemine sahip olan telefonun 17 saate kadar ise video oynatma özelliği bulunuyor. 4 metre derinlikteki suya 30 dakikaya kadar dayanabilen iPhone 12 Pro, 6.1 inç ekran seçeneğine sahip.
Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB
iPhone 12 Pro Max
Başlangıç fiyatı 19.999 TL
Apple'ın amiral gemisi durumundaki iPhone 12 Pro Max, 19 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciye sunuluyor. Üçlü kamera sistemine sahip olan telefonun 17 saate kadar ise video oynatma özelliği bulunuyor. 4 metre derinlikteki suya 30 dakikaya kadar dayanabilen iPhone 12 Pro Max, 6.7 inç ekran seçeneğine sahip.
iPhone 11 Pro Max 512 GB
Başlangıç fiyatı 16.999 TL
Apple'ın amiral gemisi durumundaki iPhone 11 Pro Max, 16 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciye sunuluyor. Üçlü kamera sistemine sahip olan telefonun 20 saate kadar ise video oynatma özelliği bulunuyor. 4 metre derinlikteki suya 30 dakikaya kadar dayanabilen iPhone 11 Pro Max, 5.8 inç veya 6.5 inç ekran seçeneklerine sahip.
iPhone 11 Pro 256 GB
Başlangıç fiyatı: 14. 459 TL
iPhone 11 Pro, 14 bin 459 TL başlangıç fiyatıyla geliyor. Ultra geniş ve geniş olmak üzere çift kamera sistemine sahip olan telefon, 18 saate kadar video oynatabiliyor. 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikteki suya dayanabilen bu model, 5.8 inç ekran bölüsüne sahip.
iPhone X 256 GB
Başlangıç fiyatı: 11.000 TL
Geniş açı kamerasıyla tüketiciyle buluşan iPhone X, 11 bin TL başlangıç fiyatıyla raflarda. 21 saate kadar video oynatabilen telefon, 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinliğinde suya dayanabiliyor. iPhone X'in ekran genişliği ise 5.8 inç.
iPhone XS 64 GB
Başlangıç fiyatı: 8.999 TL
iPhone'un yeni telefonları arasında en ekonomik modeli olan XS, 8 bin 999 TL başlangıç fiyatına sahip durumda. 14 saate kadar video oynatabilen XS modelinin ekran büyüklüğü ise 5.8 inç. iPhone XS, 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suya dayanabiliyor.
Samsung Galaxy Z Flip
Fiyat: 7.999 TL
Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, esnek kullanım modu uygulamaları ile ikiye ayrılabiliyor. Uzun pil ömrü ile dikkat çeken telefon, birden çok uygulamanın kullanılması durumunda bile performansından ödün vermiyor. 6.7 inç ekrana sahip telefon çok ilgi görüyor.
Samsung Galaxy S20 Ultra
Fiyat: 9.799 TL
Samsung Galaxy S20+
Fiyat: 7.799 TL
Samsung Galaxy S20
Fiyat: 6.549 TL
Çift SIM kart özelliği olan bu modeller, 128 GB hafıza sunarken, Samsung'un Galaxy modellerinde kullandığı yakınlaştırma teknolojisinin en iyisini bünyesinde barındırıyor. 8K video kaydı yapabilen bu modeller, değişim kampanyası ile oldukça düşük fiyatlara alınabiliyor.
Samsung Galaxy Note 10+
Fiyat: 8.899 TL
Samsung Galaxy Note 10
Fiyat: 7.999 TL
Samsung'un bu modelleri akıllı S-Pen, sinematik sorunsuz ekran, canlı video ve fotoğraf odaklama, kablosuz güç paylaşımı özellikleriyle geliyor. Bu modellerin yanı sıra bir de Note10 +Star Wars Special Edition tasarımı bulunuyor. Bu tasarım modelin fiyatı ise diğer iki alternatifinden biraz fazla: 13 bin 999 TL.
Samsung Galaxy S10+
Fiyat: 5.699 TL
Samsung Galaxy S10
Fiyat: 6.199 TL
Samsung Galaxy S10e
Fiyat: 5.199 TL
128 GB hafızaya sahip bu seride dinamik AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Ekran boyutları ise S10+'ta 6.4 inç, S10'da 6.1 inç, S10e'de ise 5.8 inç olarak değişiyor. Galaxy S10+ diğer modellerden farklı olarak 8 MP RGB canlı odak kamerasına sahio durumda ve 5 farklı lensle yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekme fırsatı veriyor. S10 3 arka 1 ön, S10e ise 2 arka 1 ön kamerayla kullanıcılara sunuluyor.
Huawei Mate XS
Fiyat: 27.999 TL
Huawei Mobil Servisleri ile birlikte gelen telefonda Google Mobil Servisleri önceden yüklü değil ancak dileyen kullanıcılar bu servisleri kolayca yükleyebiliyor. 8 inç katlanabilir FullView ekrana sahip bu model Kirin 990 5G SoC ile geliyor. Ekranı açıldığında neredeyse bir tablet büyüklüğüne ulaşan telefon, katlandığında ise cebinize ve avucunuza tam olarak sığıyor. Modelin kamera sistemi de oldukça verimli. Leica tarafından tasarlanan 40 MP'lik dörtlü arka kamera sistemine sahip olan telefonun karanlıkta çekimi de oldukça başarılı görünüyor.
Huawei P40 Pro
Fiyat: 13.799 TL
Yine Google ile yaşanan sorunların ardından bu model de Huawei Mobil Servisleri ile geliyor. 50 MP yapay zekalı dörtlü kameraya sahip P40 Pro, 50 x zoom özelliği ile dikkat çekiyor. Telefon 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip. Telefonun fotoğraf özelliğinden faydalanmak isteyenler için oldukça başarılı bir telefon. Şarj konusunda da oldukça başarılı olduğunu söylemek gerek.
Huawei P40
Fiyat: 6.249 TL
Bu model de Pro modelinde olduğu gibi 50 MP kameraya sahip ancak kamera sayısı 3 ve 50 x yerine 30 x zoom özelliğine sahip. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip bu modelin ön kamerası ise 32 MP.
Huawei P40 Lite
Fiyatı: 2.999 TL
48 MP yapay zekalı dörtlü kamera, 4200 mAh pil kapasitesi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip bu model, hem kamera performansı açısından oldukça iyi hem de hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada %70'e kadar şarj edilebiliyor.
Huawei P40 Lite E
Fiyatı: 2.252 TL
Huawei markasının yenileri arasında en ekonomik modeli olarak dikkat çekiyor. Firmanın Leica ile birlikte çalışmasının sonuçlarını başarılı kamerasıyla bu modelde de görmek mümkün. Telefon 48 MP üçlü arka kameraya sahip.
Oppo Find X2
Fiyatı: 9.799 TL
6.7 inç OLED ekranı ile renkleri yansıtma konusunda oldukça başarılı olan Oppo'nun bu modeli 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza ile geliyor. Arka kamerası 48 MP, ön kamerası ise 32 MP olan Oppo Find X2'nin arkasında üçlü kamera yer alıyor.
Oppo Reno 3 Pro
Fiyat: 5.799 TL
Güçlü bataryasıyla dikkat çeken Oppo Reno 3 Pro, 31 saat konuşma ve 360 saat bekleme vaadediyor. 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan telefon hafıza kartı desteklemiyor. Ekran genişliği 6.5 inç olan Reno 3 Pro modeli AMOLED ekrana sahip. Dörtlü kamera sistemiyle arkada 48 MP, önde ise 32 MP tek kamerası yer alıyor.
Oppo Reno 2Z
Fiyat: 2.789 TL
48 MP dörtlü arka kamerası oldukça başarılı olan modelin önünde ise 16 MP tek kamera yer alıyor. 6.5 inç AMOLED ekrana sahip olan model, Gorilla Glass cam türü ile darbelere karşı dayanıklı durumda.
Oppo A31
Fiyat: 2.400 TL
Oppo'nun A31 modeli hız açısından diğer modellere göre düşük kalıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip telefonun depolama alanı harici hafıza ile artırılabiliyor. Arkada 12 MP'lik üçlü, önde ise 8 MP tek kameraya sahip telefon şarj süresi açısından ise oldukça başarılı.
Xiaomi Mi 10
Başlangıç fiyatı 8. 334 TL
Sık aralıklara yeni telefon modellerini duyuran ve fiyat/performans ürünleriyle bilinen Xiaomi, yeni telefonu Mi 10i 5G'yi ortaya çıkardı. 6.67 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Full HD+ IPS LCD ekran paneli kullanıyor. Telefonun ön yüzünde ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen EIS destekli bir kamera konumlandırılmış.
Xiaomi POCO F2 Pro 256 GB
Fiyat: 6.399 TL
Xiaomi'nin amiral gemisi olan bu model hafif ve sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kullanıcı arayüzü güç tüketimini azaltırken, %87.23 ekran gövde oranı dikkat çekiyor. Pil açısından başarılı olan telefonun test sonuçları 17 günlük bekleme süresi, 13 saat oyun ve 6 saat video izleme süresi vaadediyor. 6.67 inç AMOLED ekrana sahip telefonun arkasında dörtlü kamerası yer alıyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Fiyatı: 3.145 TL
16 MP ön, 64+8+5+2 MP dörtlü arka kameraya sahip bu model 6,67 inç ekranı ve güçlü pili ile dikkat çekiyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip telefonun 6 GB RAM kapasitesi var.
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Fiyat: 3.759 TL
6.47 inç ekran, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip bu model de dörtlü kamera sistemine sahip. Önde 16 MP, arkada ise 64+8+2+2 MP kamerası var.
Xiaomi Redmi Note 9S
Fiyat: 2.899 TL
General Mobile GM 20 Pro
Fiyat: 2.450 TL
General Mobile GM9 Pro
Fiyat: 2.303 TL
General Mobile GM9 Plus
Fiyat: 1.959 TL
General Mobile GM8 Go
Fiyat: 1.655 TL
Vestel Venus Z40
Fiyat: 2.599 TL
Vestel Venus V7
Fiyat: 2.149 TL
Vestel Venus E5
Fiyat: 1.842 TL
Honor 9X
Fiyat: -
Honor 20
Fiyat: 4.559 TL
Honor 20 Lite
Fiyat: 2.527 TL
Honor 8S
Fiyat: 1.837 TL
Honor 8A
Fiyat: 2.500 TL
Casper VIA A4 M
Fiyat: 2.450 TL
Casper VIA A4 M
Fiyat: 2.789 TL
Casper VIA A4 B
Fiyat: 2.199 TL
Casper VIA F3
Fiyat: 2.399 TL
Casper VIA S
Fiyat: 1.799 TL
Casper VIA P3
Fiyat: 1.599 TL
Casper VIA G4
Fiyat: 1.599 TL
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