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Cep telefonu gaspçısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

BARTIN'da, cep telefonı gasbeden Hüseyin S.

Cep telefonu gaspçısı tutuklandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, cep telefonı gasbeden Hüseyin S. (27), polis tarafından yakalandı.
Geçen hafta kent merkezinde bazı kişilerin cep telefonlarının gasbedilmesi üzerine polis harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda gaspçınınn Hüseyin S. olduğu belirlendi. Hüseyin S., otomobilinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Hüseyin S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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