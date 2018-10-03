Cep telefonu görüntüsü cinayet dosyasına girdi

Adana'da 10 gün önce bir kişinin arazi anlaşmazlığı tartışması sonrası av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin cep telefonu görüntüsü soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Merkez Sarıçam ilçesindeki bir arazinin kiralanmasıyla ilgili çıkan tartışma sorası Mehmet A'nın (56) Ali Ağar'ı (63) av tüfeğiyle öldürmesiyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonu kamerasıyla çekilen bir görüntüye ulaşıldı.

Soruşturma dosyasına giren görüntüde, zanlı Mehmet A'nın, Ali Ağar ve yanındakilerle tartışması ile Ağar'ı av tüfeğiyle vurması yer aldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Kargakeçek Mahallesi'nde 23 Eylül'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Mehmet A. tarafından av tüfeğiyle vurulan Ali Ağar hayatını kaybetmişti.

Zanlı Mehmet A. ve onu azmettirdiği öne sürülen Ufuk D. (42) tutuklanmıştı.

