HABER

Cep telefonu hırsızı kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 23:48 | Son Güncelleme

YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının cep telefonunu çalan Suriye uyruklu  S.E.

Cep telefonu hırsızı kameralara yakalandı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının cep telefonunu çalan Suriye uyruklu S.E. (24), yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin daha sonra bindiği dolmuşta çaldığı telefonu kurcalaması da dolmuş kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu S.E. (24), yolda yürüyen D.K.'nin elindeki telefonu çalarak kaçtı. D.K. durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis yaptığı çalışmaların ardından düzenlediği operasyonla S.E.’yi aynı bulvarda yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Telefon ise polis tarafından sahibine teslim edildi.
OLAY KAMERADA
S.E.'nin kaçışı çevredeki güvenlik kameralarına kaydedilirken, telefonu çaldıktan sonra bindiği dolmuşta telefonu kurcalaması da an be an dolmuştaki kameralar tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Cep telefonu hırsızı kameralara yakalandıCep telefonu hırsızı kameralara yakalandı

Bu haber yılbaşında işinizi çok kolaylaştıracak!Bu haber yılbaşında işinizi çok kolaylaştıracak!
Çankırı'dan gönderilen ZPT'ler Nusaybin'den geçtiÇankırı'dan gönderilen ZPT'ler Nusaybin'den geçti
Çanakkale'de alev topuna dönen otomobilin sürücüsü son anda kurtulduÇanakkale'de alev topuna dönen otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında hangi fotoğraflar yarışıyor?

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında yarışan kareler

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.