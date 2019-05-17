Cep telefonu hırsızı tutuklandı

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, pazar yerinde alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalan S.A. (17), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan S.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Biga'nın kapalı pazar yerinde alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalan S.A., olay yerinden kaçtı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.A.'yı kısa sürede Çınarlık Parkı'nda yakaladı. S.A.'nın üzerinde yapılan aramada, çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Telefon, polisler tarafından sahibine teslim edilirken, S.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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