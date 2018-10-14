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Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

Silivri'de alışveriş bahanesiyle girdikleri marketten cep telefonu çalan şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir marketten cep telefonu çalan şüpheliler, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş yapma bahanesiyle giren 4 kişi, aldıkları ürünün parasını ödedikten sonra para üstünü veren market çalışanın parayı vermediğini iddia etti.

Market çalışanından tekrar para üstü alan kişiler, iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar markete gelen 4 kişiden 3'ü reyondan alacakları ürünle ilgili bir şey sormak için market çalışanını yanlarına çağırdıkları sırada dışarıda bekleyen dördüncü kişi markete girdi ve tezgahta bulunan cep telefonunu alarak kaçtı.

Telefonun tezgahta olmadığını fark eden market çalışanı şüphelilerden şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Silivri

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