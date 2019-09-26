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Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir lokantada gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde lokanta işleten Tuncay Sarı'nın iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen 55-60 yaşlarındaki bir kişi, Sarı'nın bir anlık dalgınlığından faydalanarak, kasanın yanında duran cep telefonunu alarak kaçtı.

Polis ekipleri, Sarı'nın şikayeti üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde zanlının kasayı bir süre gözlemlediği, iş yeri sahibinin arkasını dönmesi üzerine cep telefonunu alıp, hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hırsızlık

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