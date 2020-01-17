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  4. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) hırsızlık şüphelisinin cep telefonunu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AŞTİ'de bir lokantada çalışan Y.K. tuvalete giderken, telefonunu girişte bulunan bir masanın altına bıraktı.

Y.K, tuvaletten çıktıktan sonra masanın altında telefonunu bulamayınca çalındığını anladı ve durumu polise bildirdi.

Polis, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, Y.K. tuvalete girdikten sonra etrafı kontrol ettiği daha sonra masanın altından telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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aşti cep telefonu hırsız şüpheli

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