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Cep telefonu hırsızlığı kamerada

30.11.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Cep telefonu hırsızlığı kamerada

İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda sokağın tenha olmasını fırsat bilen bir şahıs, bir dükkan çalışanının kapı önündeki masada bıraktığı telefonunu çalarak kayıplara karıştı.Güvenlik kameralarına yansıyan olay, İzmir’in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşı’sında meydana geldi.

İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda sokağın tenha olmasını fırsat bilen bir şahıs, bir dükkan çalışanının kapı önündeki masada bıraktığı telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kameralarına yansıyan olay, İzmir’in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşı’sında meydana geldi. Çarşıdaki bir abiye dükkanında çalışan Gülşen Taşkıran, telefonunu kapı önündeki masaya bırakarak dükkanın içine girdi. Bu sırada sokağın tenha olmasını fırsat bilen bir şahıs etrafı kolaçan ederek masanın üstünde duran telefonu çalarak uzaklaştı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Telefonu çalınan Gülşen Taşkıran isimli çalışan, “Korona virüs nedeniyle iş olmadığından dolayı etraf sakindi. Telefonu masaya bıraktım, bir şey almak için içeriye girdim. Daha sonra toparlandık ve işten çıktık. Metrodayken telefonumun olmadığını fark ettim. İşyerine geri döndüm. Mağazayı yeniden açtım ve telefonu dükkanda aradım ama bulamadım. Güvenlik kameralarına baktık. Bir şahıs gelip telefonu almış ve gitmiş. Telefon çok kaliteli bir model değildi. Beli en fazla 50 liraya satacak ama ben yeni bir telefon almak zorunda kaldım. Benim için kötü oldu. İçinde fotoğraflarım, kişisel bilgilerim vardı" dedi.

Cep telefonu hırsızlığı kamerada

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