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Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar

15.12.2020 23:08 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 76 yaşındaki yaşlı adam, cep telefonunu almaya çalışan iki kişi tarafından darp edildi.

Antalya’da 76 yaşındaki yaşlı adam, cep telefonunu almaya çalışan iki kişi tarafından darp edildi. Çevredekilerin bağırması üzerine panikleyen şüpheliler, cep telefonunu alamadan olay yerinden kaçtı.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşine yemeğe giden Naci Babat (76), evine dönerken sokakta yaşları 15-17 arasında değişen kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Babat’ın elindeki cep telefonunu gasp etmeye çalışan şüpheliler, yaşlı adamın kafasına vurup yere düşürdü. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinden yaralanan Babat’a müdahalede bulundu. Babat, saldırganların kafasına sert bir şekilde vurduğunu ve elinden yaralandığını anlattı.
Polis ekipleri yere düşen cep telefonunu yaşlı adama teslim etti, verilen eşkal doğrultusunda saldırganları yakalamak için de çalışma başlattı.

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