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Cep telefonu ile konuşmak için ağaçlara ve çatılara çıkıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyü sakinleri, köyde GSM şebeke vericileri çekmediği için ağaç ve evlerin çatılarına çıkarak cep telefonuyla konuşabiliyor.

Cep telefonu ile konuşmak için ağaçlara ve çatılara çıkıyorlar

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyü sakinleri, köyde GSM şebeke vericileri çekmediği için ağaç ve evlerin çatılarına çıkarak cep telefonuyla konuşabiliyor.
Bademçay köyünde, GSM hatlarının çekmemesi, köy halkını sıkıntıya soktu. Vatandaşlar, yakınları ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için ağaç ve evlerin çatılarına çıkıyor. Teknolojinin gelişmesine rağmen zor şartlarda telefon ile konuşabilen köylüler, bu durumun düzeltilmesini istedi.
'YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ'
Köy Muhtarı Fahri Şentürk, cep telefonlarının çekmediği için farklı yöntemler bulduklarını söyledi. Şentürk, "Cep telefonlarımız çekmiyor. Ev telefonları da düzgün çalışmıyor. Köyümüzde yangın olduğunda ya da hastalanan olduğunda kimseye ulaşamıyoruz. Cep telefonlarımızın artık çalışmasını istiyoruz. Telefon kullanılamadığı için gençlerimiz köyümüze gelmiyor. Evlerin çatılarına veya ağaçların üzerine çıkarak telefonların çekmesi için uğraşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
'İLETİŞİM SAĞLAYAMIYORUZ'
Köy imamı Ömer Seçkin ise "Ben 1,5 yıldır bu köydeyim. Köyde cep telefonuyla birisiyle görüşmek istediğimizde yüksek zirvelere çıkmamız gerekiyor. Acil bir durum olduğunda hiç bir yere telefonla iletişim sağlayamıyoruz. Şehre indiğimizde anne ve babamızı arayabiliyoruz, onun haricinde kimseyle görüşemiyoruz" diye konuştu.
Köy sakinlerinden Naciye Emekli de cep telefonu ile görüşemediklerini, sorunun çözülmesini istedi.

FOTOĞRAFLI

Cep telefonu ile konuşmak için ağaçlara ve çatılara çıkıyorlar

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