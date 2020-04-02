Cep telefonu ile virüsten korunmak mümkün mü?

Bu sayede örneğin sınırlı sayıdaki koronavirüs testlerinin daha verimli kullanılabileceği belirtilerek, testlerin bu uygulama aracılığıyla enfeksiyon riski altında olduğu uyarısı alan kişilere daha hızlı ve kolay yapılabileceği vurgulanıyor.

Cep telefonlarına isteğe bağlı olarak yüklenmesi düşünülen bu yazılım, insanları COVİD-19 hastalarıyla temasa girmelerinin ardından gönderilen bir mesajla bulaşma ihtimaline karşı uyarıyor ve izole olmalarını tavsiye ediyor.

Alman Savunma Bakanlığı tarafından da kalibrasyon testi yapılan söz konusu uygulama, koronavirüs salgının akut evresinden sonra gevşetilecek sosyal temas kısıtlamalarında olası yeni vakaların izolasyonunu amaçlıyor.

Amaç yeni enfeksiyonları önleyebilecek yeni bir cep telefonu uygulaması geliştirmek.Almanya'nın da aralarında bulunduğu toplam sekiz Avrupa ülkesi Pan Avrupa Gizlilik İlkeleriyle Yakından Takip (Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing-Initiative- PEPP-PT) adlı projeyle, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni bir cep telefonu uygulaması üzerinde çalışıyor.

Uzmanlar uygulamanın ne kadar çok insan tarafından cep telefonlarına yüklenirse o kadar verimli olacağı konusunda hem fikir. Amaç Avrupa genelinde uygunabilirliği olan kolay bir yöntem geliştirmek.

Yeni uygulama daha önce Almanya'da yoğun tartışmalara yol açan ve virüsün bulaşma seyrinin belirlenebilmesi için insanların konum bilgilerinin paylaşılmasını öngeren elektronik takip uygulamalarından farklı özellikler taşıyor. Bu uygulama, kullanıcılara ait konum bilgilerinin sorgulanıp depolanmasına izin vermiyor.

Almanya’da uygulamanın yürülüğe girip girmemesi konusundaki son kararı Alman hükümeti verecek. Veri güvenliği konusunda endişelerini dile getiren hak savunucuları, bu yöndeki girişimin kişisel hayata ve özgürlüklere müdahale anlamına geldiği gerekçesiyle Berlin'i yoğun biçimde eleştiriyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bu son uygulamanın umut vadettiğini belirterek, PEPP-PT projesinin yeni vakaları önlemede kolaylık sağladığının kanıtlanması halinde bu uygulamayı kendisinin de rahatlıkla kullanabileceğini söyledi.