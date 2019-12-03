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Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 02:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde midibüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde midibüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza anı ise yolda görüntü çeken başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Beylikbağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ömer Faruk Y. idaresindeki 25 FP 910 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak Fatih Mehmet Açıkgöz yönetiminde ki 41 P 2967 işçileri taşıyan midibüse arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan hafif ticari araç sürücüsü Ömer Faruk Y., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer Faruk Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesi Hastanesine kaldırıldı.

Cep telefonu ile video çeken vatandaş kazayı böyle görüntüledi
Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise yolda seyir halindeyken telefonuyla video çeken bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaza anının saniye saniye yansıdığı görüntülerde hafifi ticari aracın bir anda şerit değiştirerek, aynı istikamette seyir halinde olan midibüse arkadan çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç savrularak durabiliyor.

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