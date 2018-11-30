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Cep telefonu ışığıyla bakkal soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

ÇORUM’da maskeli 3 hırsız, gece karanlığında levye ile kapısını kırıp girdikleri bakkal dükkanından 6 bin TL değerinde sigara ile çok sayıda çikolata ve çerez paketi alıp kaçtı.

Serkan BARIŞ/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da maskeli 3 hırsız, gece karanlığında levye ile kapısını kırıp girdikleri bakkal dükkanından 6 bin TL değerinde sigara ile çok sayıda çikolata ve çerez paketi alıp kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken hırsızların karanlığı cep telefonlarının ışığını kullanarak aydınlatmaya çalıştıkları görüldü. Olay, dün gece Kale Mahallesi'ndeki bir bakkal dükkanında yaşandı. Erdal K.’ye ait bakkal dükkanına giren maskeli 3 hırsız, 15 karton sigara ile çok sayıda çerez ve çikolata paketini aldı. Sabah dükkana geldiğinde soyulduğunu anlayan bakkal, polise haber verdi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bakkal Erdal K., tek isteğinin hırsızların bir an önce yakalanıp, yargı önünde hesap vermesi olduğunu belirterek, zararının 6 bin TL olduğunu söyledi. SOYGUN ANI KAMERADA 3 hırsızın soygun anları, iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hırsızlar önce bakkal dükkanının önüne gelip keşif yapıyor. Ardından kapı kilidini levye ile kırıyor. Raflardaki ürünleri sırt çantlarına doldururken oldukça rahat tavırlar sergiledikleri görülen hırsızların, karanlıkta daha iyi görebilmek için cep telefonunlarını açarak ışıktan faydalandıkları tespit edildi.

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