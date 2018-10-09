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Cep telefonu kameraları nereye gidiyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

Teknolojinin gelişmesi cep telefonu kameralarını da farklı bir boyuta taşıdı. Giderek artan kamera sayılarını sizler için değerlendirdik.

Cep telefonu kameraları nereye gidiyor?

Teknolojinin gelişmesi cep telefonu kameralarını da farklı bir boyuta taşıdı. Giderek artan kamera sayılarını sizler için değerlendirdik.

Kamera alanı için fazla bir yer bulunmayan cep telefonlarında fotoğraf ve video kalitesini iyileştirmek için çoklu kamera teknolojileri kullanılıyor. Alan darlıı sebebiyle daha fazla kameranın sağladığı teknolojik üstünlüğü tercih eden firmalar artık 3,4 ve hatta 5 kameraları telefonlar üretmeye başladı.

CEP TELEFONU KAMERALARI NEREYE GİDİYOR

Bu videomuzda telefonlar için kullanılan kamera teknolojilerine genel bir bakış atıyor ve mevcut durumla gelecekte karşımıza çıkması muhtemel teknolojileri değerlendiriyoruz. Ancak şu bir gerçek ki telefonlardaki kamera sayısı giderek artacak. Çünkü üreticiler alan derinliği için ayrı, ana kamerası için ayrı, telefoto ve geniş açı için ayrı kameralar kullanarak sayıyı artırma eğilimindeler.

İlk olarak dual kamera teknolojileriyle artmaya başlayan kamera sayısı artık giderek 3,4 ve hatta 5 kameraları modellere ulaştı. Örneğin kısa bir süre önce duyurulan LG V40 ThinQ modelinde ana kamera üçlü bir modülden oluşuyor. Önde de iki kamerası bulunan telefon toplamda 5 kameraya sahip.

Ayrıca Nokia'nın 5 kameralı bir telefon modeli üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Telefonun halen geliştirme aşamasında olduğunu da belirtelim. Bu modele ek olarak Samsung'un 11 Ekim'de tanıtacağı Galaxs A9s modelinin de ana kamera olarak dörtlü bir modül kullanması bekleniyor. Önde de bir kamerası olan telefonun toplamda 5 kameraya sahip olması beklentiler arasında yer alıyor.

İşte telefon kameralarının gelişimi ve geleceğini anlattığımız video:

Kaynak: Teknolojioku

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TELEFON kamera akıllı telefon

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