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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri gülümsetti

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2018 19:33 | Son Güncelleme

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısını mırıldanan ufaklığın elinden düşen telefon ve sonrasında gelişen olayları izliyoruz...

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cep telefonu kamera Çocuk

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