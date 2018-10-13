Cep telefonu kapkaççıları tutuklandı

ADANA'da bir vatandaşın gömlek cebindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalıp motosikletle kaçan 2 kişi tutuklandı
Olay, Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin A. (25) ve Yusuf A. (20), bankta oturan Ramazan Başkan'ın yanına geldi. Daha sonra zanlılar Başkan'ın gömlek cebinde bulunan cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerala görüntülerini inceledi. Polis, kapkaççı Şahin A. ve Yusuf A.'nın cep telefonunu satabileceği yerleri kontrol etti. Araştırma yapan ekipler, telefonun 500 liraya satıldığı işyerini buldu. Şahin A. ve Yusuf A. daha adreslerinde yakalandı.
Emniyete götürülen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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