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Cep telefonu mesajıyla terör propagandası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara atılan terör örgütü propagandası içerikli SMS'lerin kendileriyle bağlantılı olmadığını açıkladı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara terör örgütü propagandası içeriğinin yer aldığı SMS'lerin atıldığı "MERSİN153" kullanıcı adının kurumla alakasının olmadığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sabaha karşı 04.00-04.30 saatlerinde vatandaşlara "MERSİN153" kullanıcı adıyla yasa dışı terör örgütü propagandası içeren SMS'ler atıldığı belirtildi.

Mesajların, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin SMS paneliyle bir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, sistem üzerinden herhangi bir girişin de tespit edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma başlatıldığı, siber güvenlik uzmanları ile Mersin Emniyet Müdürlüğünün gerekli çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Propaganda SMS

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