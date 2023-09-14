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Cep telefonu sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı! "Duygularımla ve gururumla oynadı"

14.09.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kızına hediye etmek için internetten ikinci el cep telefonu sipariş eden Osman Özer (34), adeta hayatının şokunu yaşadı. Özer'e gönderilen kutudan 5 bin TL'ye aldığı telefon yerine kılıfı çıktı. Mağdur olduğunu ve çocuklarının rızkını aldıklarını söyleyen Özer, "Duygularımla ve gururumla oynadı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.

Cep telefonu sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı! "Duygularımla ve gururumla oynadı"

Yunusemre ilçesinde oturan 3 çocuk babası Osman Özer, ortaokula giden kızına sürpriz yapmak için cep telefonu almaya karar verdi. İstediği ikinci el telefonun internet üzerinden 5 bin TL'ye satıldığını gören Özer, satıcıyla iletişime geçti. 7 Eylül'de 2 bin TL gönderen Özer, kargo takip numarasını kendisine iletmesi sonrası satıcıya paranın kalan kısmını da gönderdi. Önceki gün eline kargosu ulaşan Özer'e gönderilen kutudan cep telefonu yerine, kılıfı çıktı. Cep telefonu siparişi verdiği satıcı A.K.'yi arayan Özer, ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Özer, polise gidip, A.K.'den şikayetçi oldu.

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'ÇOCUKLARIMIN RIZKINI ALDILAR'

Osman Özer, "İnternet üzerinden telefon beğendim. Satıcı A.K. ile 5 bin TL'de anlaştık. İlk önce 2 bin TL gönderdim. Ertesi gün kargo takip numarasını gönderip, paranın geri kalanını istedi. Ben de adıma gönderilen kargonun fişini görünce, parayı yolladım. Parayı gönderdikten sonra numaramı engellemişler ama fark etmedim. Cep telefonu yerine kılıfı gelince dolandırıldığımı anladım, aradım ama ulaşamadım. Yunusemre Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldum. Yakalanıp, gereğinin yapılmasını istiyorum. Mağdurum. Çocuklarımın rızkını aldılar. Telefonu ortaokula giden çocuğuma almıştım, duygularımla ve gururumla oynadı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Manisa

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