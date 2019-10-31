HABER

Cep telefonu tartışmasında jiletle önce eşinin, ardından kendi boğazını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

 KONYA'da Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini iddia edip tartıştığı eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini iddia edip tartıştığı eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti. Hasmet El A., ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini öne sürdüğü eşi Engame A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasmet El A., eşi Engame A.'nın boğazını jiletle kesti. Hasmet El A. ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım istedi.
Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yapılan araştırmada, Hasmet El A. ile ailesinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Şüpheli takip eden polisler kaza yaptı: 2 yaralıŞüpheli takip eden polisler kaza yaptı: 2 yaralı
Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldıBayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.