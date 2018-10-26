Cep telefonu ve bilgisayar hırsızları yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da 3 ayrı teknoloji mağazasından cep telefonu ve bilgisayar çalan Suriye uyruklu 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde faaliyet gösteren 3 cep telefonu ve bilgisayar mağazasından lüks marka 7 adet cep telefonu, tablet ve 2 adet laptop bilgisayar çalındığı ihbarını alan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknoloji mağazalarına dadanan hırsızların peşine düştü. Güvenlik kemeralarını izleyerek çalışma yapan ekipler, Suriye uyruklu Shanın F. (18), Beşar Ş. H. (21) ve Hasan M. (19) olduğunu tespit etti. Suriye uyruklu 3 şüpheli, polisin takibi sonucunda kiraladıkları araçla gezdikleri sırada yakalandı. İş yerlerindeki hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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