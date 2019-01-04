HABER

Cep telefonuna gelen linke tıkladı, bankadaki 30 bin liradan oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da çiğköfteci Musa Ayşin (26), cep telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladıktan sonra gördüğü bankasının sahte logosuna kanıp, şifresini girmesiyle 30 bin liralık hesabı sıfırlandı.

Cep telefonuna gelen linke tıkladı, bankadaki 30 bin liradan oldu

Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da çiğköfteci Musa Ayşin (26), cep telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladıktan sonra gördüğü bankasının sahte logosuna kanıp, şifresini girmesiyle 30 bin liralık hesabı sıfırlandı. Ayşin, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde çiğköftecilik yaparak ailesini geçindiren 2 çocuk babası Musa Ayşin'in cep telefonuna Mayıs ayında 'Bankanız şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın' yazılı kısa mesaj geldi. Mesajdaki linke tıklayan Ayşin, açılan sayfada yıllarca çalışıp bütün birikimini yatırdığı bankanın logosunu görünce hiç düşünmeden istenen müşteri numarası ve banka şifresini girdi. Şifreyi girdikten sonra sayfanın kapandığı gören Ayşin, aynı linke tıklayarak bir daha girmek istedi ama bir sonuç alamadı. Daha sonra hesap bilgilerini kontrol eden Ayşin, yıllarca biriktiği 30 bin lirasının çekildiğini fark etti. Dolandırıldığını anlayan Ayşin, bankayı arayıp başına gelenleri anlattı.
'BU TÜR MESAJLAR KİME GELİRSE GELSİN KESİNLİKLE İTİBAR ETMESİN'
Banka ile yaptığı görüşmede bir sonuç alamadığını anlatan Ayşin, "Müşteri numaramı ve şifremi girdim. Daha sonra sayfaya giriş yapılmadı. Tekrar müşteri numaramı ve şifremi girdim. Yine giriş yapılmadı. Daha sonra işin içinde bir dolandırıcılık olduğunu hissettim. Sonra bankamın internet bankacılığı sayfasına girdim. Hesabımı açınca sıfırlanmış olduğunu gördüm. Hesabımda 30 bin TL vardı. 2 dakika içerisinde sıfırlandı. Sonra hemen bankayı aradım. Durumu anlattım. Hesabımın bloke edilmesini istedim. Daha sonra savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. 7 ay oldu, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu işyerini de 15-20 bin liraya yakın borçlanarak açtım. Evliyim, çocuklarım var. Evime ekmek götürmek zorundayım. Bu tür mesajlar kime gelirse gelsin kesinlikle itibar etmesin. Hatta bakmasınlar hemen silsinler" dedi.
Ayşin, bankadan sonuç alamayınca savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası dolandırıcıların yakalanmasını istiyor.

FOTOĞRAFLI

Cep telefonuna gelen linke tıkladı, bankadaki 30 bin liradan olduCep telefonuna gelen linke tıkladı, bankadaki 30 bin liradan olduCep telefonuna gelen linke tıkladı, bankadaki 30 bin liradan oldu

Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...
Ukrayna'da öldürülen Buket'in amcası: Olayı diğer genç kızın ailesinden duydukUkrayna'da öldürülen Buket'in amcası: Olayı diğer genç kızın ailesinden duyduk
Lastiği patlayan kamyon takla attı: 1 yaralıLastiği patlayan kamyon takla attı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.