Cep telefonundan korkunç videolar çıktı! Teröristten yılbaşı için kanlı plan

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü El-Kaide’nin Suriye kolu ‘Heyet Tahrir Şam’ adına faaliyet gösteren Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı Akmet Gatukiev’in Adana’da olduğu istihbaratı üzerine 21 Aralık’ta operasyon yaptı. Ülkesi Rusya tarafından da her yerde aranan terörist, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yakalandı.

Keskin nişancı olmasının yanında füze ve roket konusunda uzman olan şüphelinin, başta Suriye olmak üzere Çeçenistan, Mısır ve Afganistan’daki çatışmalarda aktif bir görev aldığı bilgisine ulaşıldı.

YILBAŞI KUTLAMALARINDA KANLI EYLEM HAZIRLIĞI



2013 yılında Türkiye’ye geldikten sonra belirli aralıklarda yasa dışı yollarla Suriye’ye gidip gelen Gatukiev’in, 2017 yılında da Mısır’a çıkış yapıp, 2018 yılı Ocak ayında da ‘sahte pasaport’ ile Türkiye’ye geri döndüğü tespit edildi. Gatukiev’in, o tarihten bu yana da pasif göreve geçtiği ve yılbaşı kutlamaları kapsamında Avrupa başkentlerinden birinde kanlı bir eyleme hazırlandığı değerlendiriliyor.