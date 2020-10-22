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Cep telefonunu açacak niyetine kullanınca...

İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Amasya'nın Taşova ilçesinde maden suyunu açmak için cep telefonunu kullanınca ilginç anlar yaşandı. Başta çakmak arayan ancak çakmağı olmadığı için telefonunu kullanmaya karar veren genç, kapağı açmayı beklerken telefonunu kırdı. O anlar bir arkadaşının telefonuna böyle yansıdı...

İlk maden suyu şişesini açmaya çalışan Hakan Torun isimli genç kapağı zorlamasıyla telefonu parçalandı. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Torun, şaşkınlığının ardından maden suyu kapağını açmaya devam etti.

Olay, Taşova’da bir kahvehanenin önünde yaşandı. İki arkadaş kahvehanede maden suyu içerken gençlerden Hakan Torun, maden suyu kapağını açmak için diğer arkadaşı Kürşat Kavak’tan çakmak istedi. Çakmağın olmadığını öğrenince kapağı telefonuyla açan Hakan Torun telefonunun parçalandığını gördü. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç daha sonra maden suyunu açmaya devam etti.

İHA

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