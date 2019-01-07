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Cep telefonunu almak isterken sulama kanalına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

Cep telefonunu almak isterken sulama kanalına düştü

Kahramanmaraş'ta cep telefonunu almak isterken sulama kanalına düşen genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Karaçalı (17) cep telefonunu Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nden geçen sulama kanalına düşürdü.

Cep telefonunu almak isteyen Karaçalı dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Kanalda bir demirden tutunarak yadım isteyen Karaçalı'nın sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Karaçalı'yı sulama kanalından ip yardımıyla kurtardı.

Ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karaçalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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