Cep telefonunu bu saatlerde kullanıyorsanız tehlike altındasınız

Kanser, her yıl milyonlarca insana zarar veren hastalıkların başında geliyor. Her geçen gün kanser tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor olsa da hala en büyük sağlık krizinden biridir. Bir uzmana göre, telefonlarımızı ne kadar kullandığımız kanser riskini etkileyebilir. Cep telefonlarının yaydığı mavi ışığa maruz kalmak başta bağırsak kanseri olmak üzere birçok kanser riskini artırabilir. Bu nedenle cep telefonu kullanım süresini kısıtlamalı ve mümkünse akşam ve gece saatlerinde hiç kullanılmamalı.

KANSER RİSKİNİ ETKİLEYEN GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR

Son on yılda kanser araştırmalarında bir dizi atılım, hayatta kalma oranlarının önemli ölçüde artmasına yardımcı oldu. Ancak hastalığın önlenmesi bilim adamları için önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor. Telefon kullanımımız da dahil olmak üzere günlük hayatımızı dolduran alışkanlıklar kanser riskimizi etkileyebilir.

KANSER NEDİR?

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.

Hastalığın bilinen birçok nedeni vardır, ancak çoğu günlük yaşamda gözden kaçırılır.

MAVİ IŞIK TEHLİKESİ

Çevre Sağlığı Perspektifleri dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar geceleri yüksek düzeyde açık mavi ışığa maruz kalmanın prostat kanseri riskini iki kat artırabileceğini buldu. Mavi ışığın yoğunluğu nedeniyle insan sağlığına çok zarar verdiğine inanılıyor.

Görünür spektrumdaki diğer ışıklardan daha kısa bir dalga boyuna sahiptir, bu da diğer görünür ışıklardan daha fazla enerji yaydığı anlamına gelir.

Fox Online'dan Doktor Deborah Lee'ye göre, 2020 yılında İspanya'da yapılan bir araştırma, mavi ışığın sağlığımız üzerindeki zararlı etkilerine dair daha fazla kanıt sağladı. Yapılan araştırmada; mavi ışığa maruz kalanların bağırsak kanseri riskini yüzde 60 oranında artırdığı ortaya çıktı. Mavi ışık sadece bağırsak kanseri riskini değil meme ve prostat kanseri riskini de arttırıyor.



